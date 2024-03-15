Оккупанты заходят с флангов: на юге нацгвардейцы отразили вражеский штурм

Удачными действиями отличились бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА".

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Нацгвардейцы остановили прорыв врага / Facebook/NGUmainpage

Российские оккупанты продолжают попытки атаковать позиции украинских защитников на Запорожском направлении.

Враг штурмует укрепления ВСУ с флангов, говорится в сообщении Национальной гвардии в Telegram.

При этом отмечается, что бойцам Нацгвардии удалось отразить один из штурмов врага на Запорожье.

видео дня

"На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои, враг штурмует позиции малыми группами пехоты, пытаясь зайти с фланга в наши огневые позиции используя особенности местности", - рассказали в НГУ.

Уточняется, что удачными действиями отличились бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" в чрезвычайно сложных условиях держат оборону.

"Они отразили очередную волну наступления, враг отступил понеся потери", - добавили в Нацгвардии.

Смотрите видео - Нацгвардия отразила штурм РФ:

/ Скриншот

Что известно о селе Работино? Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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