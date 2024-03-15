УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты заходят с флангов: на юге нацгвардейцы отразили вражеский штурм

Алексей Тесля
15 марта 2024, 12:47
Удачными действиями отличились бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА".
Нацгвардия, война
Нацгвардейцы остановили прорыв врага / Facebook/NGUmainpage

Российские оккупанты продолжают попытки атаковать позиции украинских защитников на Запорожском направлении.

Враг штурмует укрепления ВСУ с флангов, говорится в сообщении Национальной гвардии в Telegram.

При этом отмечается, что бойцам Нацгвардии удалось отразить один из штурмов врага на Запорожье.

видео дня

"На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои, враг штурмует позиции малыми группами пехоты, пытаясь зайти с фланга в наши огневые позиции используя особенности местности", - рассказали в НГУ.

Уточняется, что удачными действиями отличились бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" в чрезвычайно сложных условиях держат оборону.

"Они отразили очередную волну наступления, враг отступил понеся потери", - добавили в Нацгвардии.

Смотрите видео - Нацгвардия отразила штурм РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Что известно о селе Работино?

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нацгвардия Запорожская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Данилов разнес Путина: Украина будет бить на тысячи км, война придет в Россию

Данилов разнес Путина: Украина будет бить на тысячи км, война придет в Россию

12:53 Политика
Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

12:00 Эксклюзивы
"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:57 Украина
Все главные новости

Популярное

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности 8213

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

Украину накрыла новая магнитная буря: врезал почти 6-балльный шторм 7300

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ 7198

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: Даже я этого не ожидала 6755

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

Последние новости

13:51

Сценарий проигрыша в войне: эксперт оценил риски прекращения помощи США

13:36

Российская певица объявила об уходе со сцены из-за проблем с алкоголем

13:33

"Дали коврик в бункере": в Сети разнесли легенду хоккея за прогиб перед Путиным

13:28

"Я принимал присягу": ведущий Решетник рассказал, когда планирует уйти в ВСУ

13:23

Рафинированное или нерафинированное: диетолог рассказала, какое масло полезнееВидео

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
13:14

Медсестра из хосписа рассказала, как за несколько мгновений до смерти смотрит человек

12:53

Данилов разнес Путина: Украина будет бить на тысячи км, война придет в Россию

12:51

Гороскоп на завтра 16 марта 2024: Скорпионам - большая прибыль, Львам - перспективы

12:47

Оккупанты заходят с флангов: на юге нацгвардейцы отразили вражеский штурмВидео

Реклама
12:45

Решил уйти: путинист Добронравов совсем сдал после операции

12:36

В Украине придумали новую помощь для переселенцев: какую именно

12:08

Предательница Ани Лорак подалась на российское гражданство

12:00

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицЭксклюзив

11:57

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:51

Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

11:49

Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон

11:47

"Так позорно "мочат": эксперт объяснил, как пожары на НПЗ бьют по режиму Путина

11:45

Разведенный Тищенко засветился с бывшей женой

11:44

Началось с 14 века: почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон

11:37

Бронь от мобилизации: люди каких профессий и смогут ли "откупиться"

Реклама
11:27

Ракетный удар по Одессе: погибли фельдшер и спасатель, которые приехали после первого взрыва

10:52

Китайский гороскоп на 16 марта: Тигру - неуважение, Петуху - много успеха

10:52

Ситуация обострилась, оккупантам перебросили резервы: в ВСУ назвали направление

10:50

Звезда "Людей Икс" рассказала о своей тяжелой болезни и непростой операции

10:50

"Проукраинская позиция": известный ведущий рассказал о предательнице Марченко

10:49

Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте

10:42

Под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ: вспыхнул мощный пожар - СМИВидео

10:00

"С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога

09:54

Война в Украине может затянуться на годы: эксперт дал тревожный прогноз

09:48

"Подарок" в виде дополнительного стажа: кто имеет право и как поможет с пенсией

09:42

Медведев опубликовал российскую "формулу мира": в ISW объяснили намерения Кремля

09:13

Будущее России: распад или консервация?мнение

08:45

Трем бригадам срочно перебросили резервы: РФ прорывается на востоке – Сырский

08:33

Исход войны будет решен весной и летом: Боррель обратился к США из-за Украины

07:58

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

07:41

"У нас есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

06:48

Ночью в Украине гремели взрывы: что известно о последствиях атаки дронов

06:33

Масштабы поражают: как в РФ уничтожается нефтепереработкамнение

06:30

Как убрать грязь с бумажных обоев: очень странный, но рабочий способ

05:55

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

Реклама
05:49

Как отмыть верх кухонных шкафов: средство, которое отчистит всю пыль и грязь

05:20

Из-за ударов по НПЗ в РФ ввели запрет на вывоз бензина: эксперт о последствиях атак ВСУ

04:45

"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

04:00

Совсем прижало: сын Анастасии Заворотнюк пошел на подработку

03:20

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

02:45

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

02:12

4 знака зодиака, которым следует держаться подальше от золота

01:40

Какую роль отводят США Украине после войны: эксперт назвал три ключевых пунктаВидео

00:29

Одно строгое правило: жена Дауни-младшего раскрыла секрет их идеального брака

14 марта, четверг
23:50

Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять