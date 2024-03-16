Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": сколько целей сбили силы ПВО

Защитники украинского неба уничтожили все вражеские цели.

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Силы ПВО уничтожили все вражеские цели / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Силы обороны Юга

В ночь на 16 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены два из двух ударных дронов типа Shahed в Харьковской области", - сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Силы ВСУ уничтожили два "Шахеда" из двух / t.me/kpszsu

Ранее Воздушные силы сообщали, что ночью наблюдалась угроза ударных беспилотников для Харьковской и Сумской областей.

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По данным мониторинговых пабликов, "Шахеды" были запущены с территории Белгородской области страны-агрессора РФ.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами "Шахед". В ряде регионов объявлялась воздушная тревога.

В частности, в Хмельницкой области силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Киеве также были слышны звуки взрывов. По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, поздно вечером 14 марта в Винницкой области раздались мощные взрывы. Один из беспилотников ударил по жилому дому, там вспыхнул пожар.

В результате атаки российского беспилотника пострадали по меньшей мере 4 человека, их госпитализировали. Известно также об одном погибшем.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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