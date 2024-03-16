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РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

Анна Ярославская
16 марта 2024, 09:27
ВСУ не хватает материально-технических средств. Защитники вынуждены направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта, что повышает риск прорыва РФ.
Армия РФ
Армия РФ готовится к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российская оккупационная армия готовится к новому наступлению летом 2024 года. Весной оккупанты планируют дестабилизировать украинские оборонительные линии. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Как пишут эксперты ISW, предоставление западной помощи в сфере безопасности, вероятно, будет играть решающую роль в способности Украины удержать территорию сейчас и отразить новые российские наступательные усилия в ближайшие месяцы.

В то же время российские войска пытаются поддерживать темп своих наступательных операций на востоке Украины, чтобы не дать украинским силам стабилизировать свои оборонительные рубежи.

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Оккупанты особенно сосредоточены на продвижении как можно дальше на запад от Авдеевки, прежде чем украинские войска смогут установить в этом районе линию обороны, которую будет труднее прорвать.

Отмечается, что в последнее время украинским силам удалось замедлить продвижение российских войск к западу от Авдеевки. Однако повсеместная нехватка материально-технических средств, вызванная задержкой западной помощи, заставляет Украину направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта, что повышает риск прорыва российских войск на других менее обеспеченных участках и делает линию фронта в целом более уязвимой.

Эксперты предполагают, что российские войска будут продолжать использовать преимущества для динамичного перераспределения своих наступательных усилий этой весной и летом в надежде использовать возможные украинские уязвимые места.

Если Украина получит западную помощь, то сможет больше стабилизировать линию фронта и подготовиться к отражению российского наступления.

Эксперты ISW предупредили о еще одной опасности: острая нехватка систем противовоздушной обороны и ракет, вероятно, резко снизит способность Украины защищаться от российских ударов как в тылу, так и на передовой в ближайшие недели, если не решить эту проблему быстро.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, США остаются единственным непосредственным источником необходимых систем противовоздушной обороны, таких как Patriot.

Что происходит на фронте - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил район операции на направлении, где противник проводит активные боевые действия.

В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Работино. В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

15 марта Сырский сообщил, что на Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины в полосах трех бригад.

По данным немецкого издания Spiegel, российская оккупационная армия планирует использовать в Украине тактику "тысячи порезов", предусматривающую проведение многих небольших операций вместо крупных наступлений.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

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