РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

ВСУ не хватает материально-технических средств. Защитники вынуждены направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта, что повышает риск прорыва РФ.

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Армия РФ готовится к новому наступлению / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российская оккупационная армия готовится к новому наступлению летом 2024 года. Весной оккупанты планируют дестабилизировать украинские оборонительные линии. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Как пишут эксперты ISW, предоставление западной помощи в сфере безопасности, вероятно, будет играть решающую роль в способности Украины удержать территорию сейчас и отразить новые российские наступательные усилия в ближайшие месяцы.

В то же время российские войска пытаются поддерживать темп своих наступательных операций на востоке Украины, чтобы не дать украинским силам стабилизировать свои оборонительные рубежи.

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Оккупанты особенно сосредоточены на продвижении как можно дальше на запад от Авдеевки, прежде чем украинские войска смогут установить в этом районе линию обороны, которую будет труднее прорвать.

Отмечается, что в последнее время украинским силам удалось замедлить продвижение российских войск к западу от Авдеевки. Однако повсеместная нехватка материально-технических средств, вызванная задержкой западной помощи, заставляет Украину направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта, что повышает риск прорыва российских войск на других менее обеспеченных участках и делает линию фронта в целом более уязвимой.

Эксперты предполагают, что российские войска будут продолжать использовать преимущества для динамичного перераспределения своих наступательных усилий этой весной и летом в надежде использовать возможные украинские уязвимые места.

Если Украина получит западную помощь, то сможет больше стабилизировать линию фронта и подготовиться к отражению российского наступления.

Эксперты ISW предупредили о еще одной опасности: острая нехватка систем противовоздушной обороны и ракет, вероятно, резко снизит способность Украины защищаться от российских ударов как в тылу, так и на передовой в ближайшие недели, если не решить эту проблему быстро.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, США остаются единственным непосредственным источником необходимых систем противовоздушной обороны, таких как Patriot.

Что происходит на фронте - последние новости

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил район операции на направлении, где противник проводит активные боевые действия.

В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Работино. В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

15 марта Сырский сообщил, что на Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины в полосах трех бригад.

По данным немецкого издания Spiegel, российская оккупационная армия планирует использовать в Украине тактику "тысячи порезов", предусматривающую проведение многих небольших операций вместо крупных наступлений.

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