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ВСУ заставили оккупантов отступить на юге: враг понес существенные потери

Руслана Заклинская
16 марта 2024, 16:27
Украинские военные уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и место хранения горюче-смазочных материалов противника, рассказали в Силах обороны.
ВСУ заставили оккупантов отступить на юге: враг понес существенные потери
ВСУ отбили вражеские штурмы на юге / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, Силы обороны юга Украины

На юге Украины ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов и технику в результате неудачных попыток штурма россиян. Враг не оставляет намерений выбить украинские подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"За минувшие сутки совершил 3 попытки штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районе Роботино в Запорожской области. Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на исходные позиции. Наши бойцы осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - отметили в сообщении.

Во время боевых действий украинские войска нанесли существенные потери противнику, заставив его отступить на исходные позиции. В результате боев было нейтрализовано 117 оккупантов, а также уничтожено танк, две пушки, 5 минометов, портативный комплекс радиоэлектронной борьбы, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и 11 единиц автобронетехники.

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"Уничтожено 2 полевых пункта боеснабжения и место хранения горюче-смазочных материалов противника", - добавили в ВСУ.

В то же время оккупанты продолжают вести аэроразведку даже при неблагоприятных погодных условиях, а также давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов. По Роботино россияне продолжают применять тактическую авиацию и осуществили пуски 2 КАБов.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители более трех недель не покидают пункты базирования", - отметили в Силах обороны.

В течение суток войска РФ не прекращали терроризировать мирное население на прифронтовых территориях Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. За это время они использовали 103 FPV-дрона и сбросили с беспилотных летательных аппаратов других модификаций 216 осколочных боеприпасов.

Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, оккупационная армия планирует новое наступление летом 2024 года, а весной готовится дестабилизировать украинские оборонительные линии. Отчет аналитиков Института изучения войны отмечает, что западная помощь по безопасности может стать решающей в успешности Украины в отражении наступления российских войск.

Также войска РФ продолжают наступательные операции на фронте и перегруппировываются для дальнейшего продолжения боевых действий. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что перегруппировка не означает изменения планов у врага, а связана преимущественно с технологическими аспектами.

Как сообщал Главред, говорить о стабилизации фронта на Авдеевском направлении сейчас непрофессионально. Смогут ли украинские военные удержать новую линию обороны к западу от Авдеевки станет известно уже в ближайшее время, отметил военный эксперт Владислав Селезнев.

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