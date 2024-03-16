Взорвали танк, добили штурмовиков: эффектный разгром оккупантов попал на видео

Враг заехал на танке в надежде захватить позиции бойцов Национальной гвардии.

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Бойцы НГУ отразили атаку оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Украинские защитники отразили новую атаку российских оккупантов, которые использовали бронетехнику.

Об этом рассказал в Telegram командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

По его данным, успешными действиями отличились бойцы бригады Гвардии наступления "Буревий".

видео дня

"Враг заехал на танке в надежде захватить наши позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины минуснули танк и пехоту врага", - рассказал Пивненко.

Он также опубликовал видео успешного отражения нацгвардейцами вражеского штурма. Видео доступно по этой ссылке.

Что известно о бригаде "Буревий" 1-я Президентская бригада оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко (в/ч 3027) — соединение Нацгвардии, входящее в состав Северного оперативно-территориального объединения. Бригада была сформирована в 2014 на Киевщине на базе спецподразделения "Барс". С 24 февраля 2022 г. личный состав выполнял задачи в составе группировки сил обороны города Киева и его окрестностей. Бойцы бригады привлекались для оборонных действий на Луганщине, а также выполняли задачи у Бахмута. В январе 2023 года реформируется в бригаду "Гвардии наступления", которая получила название "Буревий".

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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