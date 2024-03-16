Для войны в Украине 'есть два сценария': президент Сербии озвучил тревожный прогноз

В случае войны Запада с Россией количество жертв может быть очень большим, отметил Александр Вучич.

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Вучич раскрыл альтернативные сценарии развития войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/buducnostsrbijeavucic

В войне России с Украиной существуют два основных варианта развития событий - установление перемирия с участием США и Китая или прямой конфликт между Западом и Россией. Об этом президент Сербии Александар Вучич сказал на встрече с премьером Баварии Маркусом Зёдером в Белграде, комментируя возможность ввода западных войск в Украину, пишет B92.

"Есть два сценария. Либо Запад пойдет в направлении полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая какое-то перемирие будет установлено, что означало бы огромное облегчение для мира. Если они вступят в конфликт, я боюсь, что никто ничего от этого не выиграет", - заявил Вучич.

По его словам, Сербия уважает все нормы международного права и четко знает, кто нарушил Устав ООН. Вучич также подчеркнул, что не имеет двойных стандартов и открыто осуждает действия России.

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"Для нас все важно, и у нас нет двойных стандартов. Когда Россия делает что-то плохое, мы это четко говорим", - отметил президент Сербии.

Вучич рассказал, что в ближайшее время у нас "будут некоторые изменения в некоторых наших доктринах". Сербский президент подчеркнул, что в случае войны Запада с Россией количество жертв может быть очень большим.

"Я не уверен, что этот конфликт не будет иметь больше жертв, чем Вторая мировая война, которую невозможно представить в 21 веке. Мы малы и незначительны в этом смысле, но в любом случае это повлияет на Сербию. Мы должны быть готовы к любому решению, и мы узнаем в течение 100 дней", - сказал Вучич.

Кто такой Александр Вучич? Александр Вучич (серб. Александр Вучић, Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград, Югославия) - сербский политик, государственный деятель, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был дважды премьер-министром Сербии (2014-2016, 2016-2017), первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). Бывший председатель Сербской прогрессивной партии (до мая 2023). Политический курс Вучича направлен на евроинтеграцию страны и оставление дружеских отношений с Россией и Китаем. Украинские медиа называют Вучича пророссийским, пишет Википедия.

Война РФ с НАТО

Как сообщал Главред, немецкие спецслужбы прогнозируют, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов НАТО из-за увеличения военной мощи и размещения ракет на западе страны.

Также разведка Эстонии сообщила, что Россия может готовиться к войне с НАТО в течение следующих 10 лет. Кремль переориентировал экономику на военные цели и проводит реформу армии.

Кроме этого, единственной предпосылкой войны России с НАТО может быть стремление Путина поддержать свою легитимность через миф о борьбе с Западом. Тем не менее, сейчас политический эксперт Максим Разумный не видит других предпосылок или причин для такой агрессии, учитывая потери от российско-украинской войны.

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