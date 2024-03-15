В ГУР пошатали "выборы" Путина: в РФ рухнуло онлайн-голосование, детали

В России в день перевыборов Владимира Путина происходят серьезные проблемы в работе системы электронного голосование. Сбои фиксируются с самого утра. По предварительной информации, это работа киберспециалистов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники, сайт mos.ru опять не работают. Сбои фиксируются с самого утра. В ЦИК говорят, дескать, все работает, просто система функционирует в режиме очереди из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать".
К слову, россияне уже распространяют панику из-за поломки электронного голосования, а СМИ пишут о проблемах в работе системы.
Выборы президента России-2024
На территории государства-оккупанта России в период с 15 по 17 марта проводятся так называемые выборы президента. "Победить" должен Владимир Путин, который с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, занимает пост главы государства.
В Центре национального сопротивления при ССО Украины отмечали, что в оккупации на "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта. На захваченных территориях украинцы в большинстве своем отказываются получать паспорта РФ.
Войска РФ гонят голосовать на "выборах" Путина в оккупации, отмечали в ЦНС. В частности, в армии оккупантов досрочно начали голосовать за Путина, чтобы подготовить фундамент для фальсификации на "результатов" на захваченных территориях Украины.
Выборы в России 2024
8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году.
Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта.
В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.
Другие новости:
- Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ
- Данилов разнес Путина: Украина будет бить на тысячи км, война придет в Россию
- Россия готовится к новой войне: раскрыты планы Путина и сроки