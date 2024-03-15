В ГУР пошатали "выборы" Путина: в РФ рухнуло онлайн-голосование, детали

Сбои в работе онлайн-голосования в стране-агрессоре России фиксируются еще с самого утра – в ЦИК говорят, что все, дескать, как всегда работает стабильно.

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В России сломалось "голосование" за Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

В России в день перевыборов Владимира Путина происходят серьезные проблемы в работе системы электронного голосование. Сбои фиксируются с самого утра. По предварительной информации, это работа киберспециалистов Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники, сайт mos.ru опять не работают. Сбои фиксируются с самого утра. В ЦИК говорят, дескать, все работает, просто система функционирует в режиме очереди из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать".

К слову, россияне уже распространяют панику из-за поломки электронного голосования, а СМИ пишут о проблемах в работе системы.

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Выборы президента России-2024

На территории государства-оккупанта России в период с 15 по 17 марта проводятся так называемые выборы президента. "Победить" должен Владимир Путин, который с 2000 года, с перерывом на срок Дмитрия Медведева, занимает пост главы государства.

В Центре национального сопротивления при ССО Украины отмечали, что в оккупации на "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта. На захваченных территориях украинцы в большинстве своем отказываются получать паспорта РФ.

Войска РФ гонят голосовать на "выборах" Путина в оккупации, отмечали в ЦНС. В частности, в армии оккупантов досрочно начали голосовать за Путина, чтобы подготовить фундамент для фальсификации на "результатов" на захваченных территориях Украины.

Выборы в России 2024 8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году. Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта. В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.

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