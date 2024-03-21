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У ВСУ появились новые FPV: российская РЭБ их "не видит"

Яна Ставская
21 марта 2024, 03:30
Проект в самом "разгаре", подтверждают волонтеры ВСУ.
У ВСУ появились новые FPV: российская РЭБ их 'не видит'
Дроны меняют ход войны / Коллаж Главреда, фото: УНИАН, скриншот

Defense Express раскрыл первые детали о новосозданных FPV-дронах у украинских военных. Аналитики заявляют, что это средство поражения способно "обманывать" российскую систему радиоэлектронной борьбы.

Эти дроны оборудованы так называемым машинным зрением, точнее - автоматическим наведением на цель на конечном участке полета.

Оператору достаточно выделить цель для поражения, а дальше дрон самостоятельно направляется к ней, что делает его невидимым для РЭБ россиян.

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Волонтеры уже отчитываются о боевом применении таких FPV.

Общественный активист Сергей Стерненко, в свою очередь, отметил, что это "новая технология", объявив сбор на их производство.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Дроны для ВСУ

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре ВСУ отдельный род сил беспилотных систем. В своем вечернем обращении он подчеркнул важность применения беспилотных систем в поле боя.

"Дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов", - подчеркнул президент.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что Украина в нынешнем году изготовит тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить удары по глубинке страны-агрессора России, и уже есть как минимум 10 компаний, которые производят дроны, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по его словам, украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заметил, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день.

"Сейчас фактически во всех звеньях военного управления каждый командир видит поле боя. Если раньше он мог увидеть какую-то ограниченную часть из блиндажа или наблюдательного пункта, то сейчас он видит и всю картину боевых действий и гораздо больше", — сказал главком ВСУ.

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