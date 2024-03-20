Советник Байдена назвал условия победы Украины: ни слова о деоккупации территорий

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан верит, что Конгресс США одобрит пакет помощи Украине.

https://glavred.info/world/sovetnik-baydena-nazval-usloviya-pobedy-ukrainy-no-ne-upomyanul-o-deokkupacii-territoriy-10551686.html Ссылка скопирована

Салливан объяснил, какой США видят победу Украины в войне с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина победит в войне тогда, когда выйдет из нее как суверенная, независимая и свободная страна с крепкой демократией и экономикой. Однако он не упомянул восстановление территориальной целостности страны среди условий победы. Об этом Салливан сказал на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", - сказал он.

По его словам, предоставление необходимой помощи, поставки и передача оружия украинским воинам, чтобы "они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя" является решающим.

видео дня

"У нас есть разведывательное сотрудничество, есть экономическое сотрудничество, есть дипломатия, которую мы проводим вместе, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами. Поэтому это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", - добавил он.

Одобрение помощи Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан верит, что Конгресс США одобрит пакет помощи Украине.

"Мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите более яркое будущее для украинского народа, более крепкую демократию, устойчивую и защищенную страну, которая сможет отразить будущую агрессию и мы будем вашим партнером на каждом этапе пути", - отметил Салливан.

В то же время советник президента США заявил, что сама Украина должна поверить в США.

"Мы были на вашей стороне с момента начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку. Мы продолжим делать это каждый день, и каждый день мы знаем как именно", - подчеркнул он.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что президент Байден делает все возможное, чтобы обеспечить одобрение нового пакета помощи на 60 млрд долларов для Украины утвердили в Палате представителей. Он также отметил, что администрация Байдена не только ожидает утверждения новой помощи, но и смогла на прошлой неделе объявить о новом пакете военной помощи на 300 млн долларов.

"Но, с нашей точки зрения, мы уверены: нам удастся добиться этого одобрения. Мы доставим эту помощь в Украину", - подчеркнул Салливан.

По его словам, удастся реализовать "план А", то есть добиться двухпартийного голосования в Палате Представителей за пакет помощи для Украины. Поэтому, по его мнению, не надо обсуждать "план Б" - если помощь для Украины не будет утверждена Конгрессом.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Задержка с военной помощью Украине от США

Напомним, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Также директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сказал, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон предоставит Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае условия будет диктовать кремлевский диктатор Путин.

Кроме этого, издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая проявляется в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред