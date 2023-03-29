ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом и оттеснили оккупантов - разведка Британии

Бои за Бахмут продолжаются, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось, сообщили в Минобороны Британии.

Бои за Бахмут продолжаются / Фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что ВСУ оттеснили россиян от одной из линий снабжения Бахмута. У ЧВК Вагнер наблюдаются проблемы с личным составом.

Как отмечается в сводке британской разведки, опубликованной в Twitter, бои за Бахмут продолжаются, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

По данным британской разведки, одним из ключевых достижений ВСУ стала операция по оттеснению российских боевиков группы "Вагнера" с маршрута 0506. Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Группа "Вагнер" ранее находилась в пределах нескольких сотен метров от маршрута.

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При этом 26 марта российские СМИ заявили, что "Вагнер" взял под полный контроль заводской комплекс АЗОМ к северу от центра Бахмута.

"Тем не менее, этот район, вероятно, остается спорным, как это было в течение последних двух недель", - говорится в сообщении.

Свежая сводка Минобороны Великобритании / Фото twitter.com/DefenceHQ

В Минобороны Британии также добавили, что нехватка личного состава ЧВК Вагнер препятствует наступательным усилиям России в этом секторе.

Бои за Бахмут

25 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются и это направление остается эпицентром боевых действий.

26 марта в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

27 марта спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении.

Если стране-агрессору России удастся захватить город Бахмут в Донецкой области, то она "продаст" это как свою победу Западу, Китаю, Ирану, а также населению РФ. Российский диктатор Владимир Путин в случае падения Бахмута может воспринять это как слабость украинцев и начать еще сильнее давить, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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