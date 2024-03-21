"Цифры, которые пугают людей": в 3 ОШБр прокомментировали мобилизацию в Украине

В Третьей штурмовой бригаде высказали свое мнение о том, как проходит мобилизация в Украине.

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В 3 ОШБр прокомментировали мобилизацию в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украине необходимо заниматься не только мобилизацией, а и общей подготовкой гражданского населения. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин в своем телеграм-канале.

По мнению Жорина, никто не может посчитать точное количество бойцов, в котором нуждается украинская армия для того, чтобы победить в войне России против Украины.

"Какие-либо цифры в контексте мобилизации - это п****ж", - сказал заместитель командира.

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Жорин считает, что Украине необходима постоянная система мобилизации, постоянное наполнение войска и такая же постоянная подготовка.

При этом, добавил боец, заниматься нужно не только мобилизацией мужчин, но и общей подготовкой гражданского населения.

"А не выдумывать постоянно рандомные цифры, которые пугают людей", - резюмировал Жорин.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев из "Слуги народа" заявил, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации ко второму чтению в сессионном зале может завершиться на следующей неделе. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Также, Украине нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, потому что на фронте проводятся ротации, а в страну поступают вооружения. Решающее значение имеет военная помощь США в размере более 60 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К тому же, в Верховной Раде сейчас идет разработка идеи, которая позволит прикрыть "лазейку" для уклонистов в законопроекте о мобилизации. Об этом рассказал заместитель главы парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщается на сайте Рады.

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