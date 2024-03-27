Ракетный удар по Украине: Гуменюк оценила угрозу обстрела ракетами 'Циркон'

Наталья Гуменюк отметила, что россияне могут продолжить использование стратегии нанесения ракетных ударов с применением ракет "Циркон".

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Гуменюк прокомментировала угрозу применения врагом ракет "Циркон" / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала свое заявление о возможном масштабном ударе по территории Украины с использованием ракет "Циркон". По ее словам, россияне ищут новые способы давить на Украину. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Она отметила, что следует учитывать потенциальную опасность из-за использования нового российского вооружения.

Гуменюк отметила, что ее слова о накоплении россиянами ракет "Циркон" означает, что потенциально, оккупанты могут продолжить стратегию нанесения таких ударов и это нужно учитывать.

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"Практику мы уже видели. Удар по Киеву баллистикой из Крыма означает, что враг изыскивает способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений, и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины понимают, какие виды оружия готова применить Россия. К сожалению, противник продолжает модернизировать свое вооружение и пытается находить способы давления на всей территории Украины, а не только на фронтовых участках.

Кроме того, Наталья Гуменюк отреагировала на заявление заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Тимура Ткаченко, который призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги сегодня, 27 марта.

В эфире Новости Live начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк подчеркнула, что такие предупреждения постоянно остаются актуальными.

"Такие предупреждения постоянно актуальны, особенно во время войны. Ежедневно каждый украинец должен обращать на это внимание и, при необходимости, спускаться в укрытие для собственной безопасности",- подчеркнула она.

Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары по Украине - что известно о ракете Циркон

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия начала использование новой тактики ракетных ударов против Украины, применяя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью. Об этом сообщила представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу сегодня, 27 марта.

Во время ракетного удара 25 марта российские оккупанты атаковали Киев двумя баллистическими ракетами, одной из которых, по предварительным данным, была "Циркон". Это второй случай применения этой ракеты во время войны. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, насколько опасна ракета "Циркон" и, как быстро она может долететь до Киева.

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