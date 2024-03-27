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Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала Харьков

Яна Ставская
27 марта 2024, 19:21
В Харькове частично разрушены две пятиэтажки, лечебное учреждение и админздание.
Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала Харьков
Россия ударила по Харькову 27 марта / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Олега Синегубова

По состоянию на вечер среды, 27 марта, 16 человек пострадали в результате авиаудара РФ по Харькову, среди которых 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, сообщил в эфире телемарафона глава ОГА Олег Синегубов.

Глава области подтвердил, что для удара по городу Россия применила модификационные боеприпасы УМПБ Д-30.

"По состоянию на сейчас имеем информацию о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания, общественные места. От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. Всего повреждено не менее 14 многоэтажек", - рассказал Синегубов.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

По данным областных властей, у пострадавших ранения легкого или среднего характера. Предоставляется вся необходимая медпомощь. Один человек погиб - это гражданский, все данные выясняются.

"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы", - указывается в сообщении Синегубова.

Последние новости по теме взрывов в Харькове - смотрите видео:

Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала Харьков

  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 27 марта
    Удар по Харькову 27 марта Фото: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Взрывы в Харькове - впервые с 2022 года Россия сбросила на город авиабомбы

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами . В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову.

По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" пришелся по детской площадке.

Впервые с 2022 года враг ударил по Харькову авиабомбами, подчеркнул, в свою очередь, руководитель Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Как писал Главред ранее, УМПБ Д-30 СН - новосозданный боеприпас. В начале марта 2024 года аналитики начали фиксировать применение УМПБ Д-30 СН по прифронтовой зоне.

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