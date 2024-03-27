Преодолевает 90 км: установлено, каким опасным оружием Россия атаковала Харьков

По состоянию на вечер среды, 27 марта, 16 человек пострадали в результате авиаудара РФ по Харькову, среди которых 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, сообщил в эфире телемарафона глава ОГА Олег Синегубов.
Глава области подтвердил, что для удара по городу Россия применила модификационные боеприпасы УМПБ Д-30.
"По состоянию на сейчас имеем информацию о частичном разрушении двух пятиэтажек, лечебного учреждения, админздания, общественные места. От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. Всего повреждено не менее 14 многоэтажек", - рассказал Синегубов.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
По данным областных властей, у пострадавших ранения легкого или среднего характера. Предоставляется вся необходимая медпомощь. Один человек погиб - это гражданский, все данные выясняются.
"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва - среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы", - указывается в сообщении Синегубова.
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Взрывы в Харькове - впервые с 2022 года Россия сбросила на город авиабомбы
В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами . В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову.
По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" пришелся по детской площадке.
Впервые с 2022 года враг ударил по Харькову авиабомбами, подчеркнул, в свою очередь, руководитель Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Как писал Главред ранее, УМПБ Д-30 СН - новосозданный боеприпас. В начале марта 2024 года аналитики начали фиксировать применение УМПБ Д-30 СН по прифронтовой зоне.
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