Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

Полиция города Киева выяснила местонахождение 1416 граждан и доставила их в военные комиссариаты для составления административных протоколов.

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Военкоматы в Киеве разыскивают нарушителей правил военного учета / Коллаж: Главред, фото: Главред, Нацполиция

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Киева (ТЦК) направили полиции более 5 тысяч обращений, чтобы в военкоматы доставили граждан, нарушивших правила военного учета или законодательства об обороне и мобилизации. Об этом рассказали в Управлении превентивной деятельности Главного управления нацполиции в столице.

Как сообщает NV, в полиции заявили, что по состоянию на 1 апреля они получили 5387 обращений от ТЦК, в которых призвали правоохранителей установить места пребывания лиц и доставить их в военкоматы для составления административных протоколов.

Полиция установила и доставила в ТЦК 1416 граждан. В отношении еще 4955 человек продолжается проводиться работа по выяснению их местонахождения.

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Журналисты уточнили, что по закону полиция, в рамках обращений ТЦК или СБУ, должна задерживать призывников, военнообязанных и резервистов, которые могли нарушить законодательство о военном учете, обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине – главные новости по теме:

7 февраля Верховная Рада проголосовала законопроект об усилении мобилизации в Украине в первом чтении. Инициативу под №10449 поддержали 329 народных депутатов. После этого парламентарии рассматривали больше 4 тысяч правок к документу и продолжили над ним работу.

Спустя почти через 2 месяца, 11 апреля, Рада приняла закон о мобилизации во втором чтении. "За" проголосовали 283 народных избранника. Прошла только 31 правка из 4294.

Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации 16 апреля. На следующий день закон был опубликован в Голосе Украины. Он вступит в силу через 1 месяц.

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