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Abrams и Leopard на Красной площади: НАТО без труда разгромит РФ – прогноз

Алексей Тесля
17 декабря 2023, 01:30
Сегодня блок НАТО, при необходимости, мог бы без серьезного сопротивления занять столицу России, уверен Александр Коваленко.
Коваленко
Александр Коваленко спрогнозировал результат войны НАТО с РФ / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Joshua Taeckens, скриншот

Несмотря на то, что существует много географических точек, где Россия могла бы расширить свое влияние, Москва не будет этого делать против НАТО, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В то же время любая агрессия в отношении Альянса – суицидальный для военно-политического руководства Российской Федерации шаг, подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

"Если бы Североатлантический альянс сегодня решил пойти на Москву, он бы довольно быстро, без серьезного сопротивления, занял бы столицу России", - уверен эксперт.

Он считает, что такую войну бы не называли "Второй мировой" или "битвой за Москву", все происходило бы очень быстро.

При этом аналитик напомнил о том, что захватить столицу РФ почти удалось даже главарю бандформирований ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

"Это почти удалось сделать даже Пригожину, у которого была не полноценная армия, а стая незаконных военных формирований без полноценной штатной комплектации. Свое дело Пригожин так и не завершил, потому что кишка тонка. И чем это все закончилось, мы уже увидели. А вот если бы наступал Североатлантический альянс, следующий парад победы на Красной площади уже бы проходил с танками Abrams и Leopard", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко Главреду:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее Коваленко предупредил о том, что Путин готов развязать еще одну войну. РФ может стремиться получить выход на Приднестровье, не исключил Александр Коваленко.

Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

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Александр Коваленко война России и Украины Танк Leopard 2 Танк Abrams
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