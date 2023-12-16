Путин готов развязать еще одну войну: какие страны под угрозой удара РФ – прогноз

РФ может стремиться получить выход на Приднестровье, не исключил Александр Коваленко.

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Александр Коваленко спрогнозировал вероятность новой войны РФ / Минобороны РФ, скрин

Россия в ближайшее время не пойдет в атаку на страны НАТО, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, РФ представляет опасность для стран бывшего СССР.

"Давайте представим самый худший сценарий: Россия на определенной стадии войны одержит победу – захватит правобережье Херсонщины, Николаевскую и Одесскую области. Тогда она получит выход на Приднестровье и станет угрозой для Молдовы и Румынии, которые будут с ней на границе по линии временно оккупированных территорий", - не исключил эксперт.

Он также считает, что если будет пауза в войне или снижение интенсивности боевых действий, Россия получит возможность восстановить свой потенциал и накопить ресурс для захвата Грузии и Армении.

"В Грузии у власти пророссийская политическая сила, но Москве этого недостаточно. Ей важно контролировать страну еще и физически, потому что после оккупации Грузии появится выход на Армению, которая сегодня пытается выйти из-под влияния Российской Федерации", - прогнозирует аналитик.

Коваленко добавил, что в случае захвата Армении, Россия усилит свое влияние на Южном Кавказе. При этом есть еще и север Казахстана – зона гибридных и других угроз со стороны РФ для Алматы.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко Главреду:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее Георгий Тука заявил о том, что РФ может развязать еще одну войну. У РФ в мире еще немало ресурсов, в частности, политических, напомнил Георгий Тука.

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Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

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