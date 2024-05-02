Россияне идут в 'банзай-штурмы': Селезнев раскрыл тактику врага возле Часового Яра

Больше всего больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов" микрорайон "Канал", рассказал Владислав Селезнев.

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Оккупанты продолжают штурмовать окрестности Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 38 отдельная бригада морской пехоты

Россияне не прекращают штурмов в окрестностях Часового Яра в Донецкой области. Оккупантам даже удавалось заходить на улицы города. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телемарафона.

"Сейчас микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Враг даже заходит на улицы, которые находятся на востоке этого микрорайона. Но каждый раз получает пощечины от украинских операторов боевых машин и FPV-дронов, вынужден отступать, теряя как технику, так и личный состав", - отметил Селезнев.

По его словам, термин "банзай-штурмы" - это когда на вражескую технику грузят максимальное количество личного состава, чтобы преодолеть короткие дистанции на большой скорости и избежать украинских дронов, мин или артиллерии. И хотя иногда такая тактика приносит россиянам определенные успехи, чаще всего она приводит к большим потерям.

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Селезнев также предположил, что российские оккупанты, вероятно, изменят свою тактику в этом районе.

"В ближайшей перспективе даже не в прямых штурмах, а в попытках врага обойти с флангов. Ведь напрямую враг ничего не может сделать, а вот обходя с флангов, особенно с юга, там есть определенные угрожающие тенденции", - добавил он.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - ситуация вблизи города

Напомним, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что боевые действия достигли окрестностей Часового Яра в Донецкой области, однако в городе все еще остаются сотни людей.

Также представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что оккупанты осуществляют штурмы Часового Яра и окружающих населенных пунктов в Донецкой области, пытаясь захватить логистические маршруты. Он отметил, что информация о прорыве россиян к каналу Северский Донец - Донбасс не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что несмотря на большие ресурсы, которые враг бросает на направление Часового Яра, российские оккупационные войска не смогут захватить город до 9 мая.

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