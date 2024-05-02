УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне идут в "банзай-штурмы": Селезнев раскрыл тактику врага возле Часового Яра

Руслана Заклинская
2 мая 2024, 18:53
110
Больше всего больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов" микрорайон "Канал", рассказал Владислав Селезнев.
Россияне идут в 'банзай-штурмы': Селезнев раскрыл тактику врага возле Часового Яра
Оккупанты продолжают штурмовать окрестности Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 38 отдельная бригада морской пехоты

Россияне не прекращают штурмов в окрестностях Часового Яра в Донецкой области. Оккупантам даже удавалось заходить на улицы города. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телемарафона.

"Сейчас микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Враг даже заходит на улицы, которые находятся на востоке этого микрорайона. Но каждый раз получает пощечины от украинских операторов боевых машин и FPV-дронов, вынужден отступать, теряя как технику, так и личный состав", - отметил Селезнев.

По его словам, термин "банзай-штурмы" - это когда на вражескую технику грузят максимальное количество личного состава, чтобы преодолеть короткие дистанции на большой скорости и избежать украинских дронов, мин или артиллерии. И хотя иногда такая тактика приносит россиянам определенные успехи, чаще всего она приводит к большим потерям.

видео дня

Селезнев также предположил, что российские оккупанты, вероятно, изменят свою тактику в этом районе.

"В ближайшей перспективе даже не в прямых штурмах, а в попытках врага обойти с флангов. Ведь напрямую враг ничего не может сделать, а вот обходя с флангов, особенно с юга, там есть определенные угрожающие тенденции", - добавил он.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр - ситуация вблизи города

Напомним, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что боевые действия достигли окрестностей Часового Яра в Донецкой области, однако в городе все еще остаются сотни людей.

Также представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что оккупанты осуществляют штурмы Часового Яра и окружающих населенных пунктов в Донецкой области, пытаясь захватить логистические маршруты. Он отметил, что информация о прорыве россиян к каналу Северский Донец - Донбасс не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что несмотря на большие ресурсы, которые враг бросает на направление Часового Яра, российские оккупационные войска не смогут захватить город до 9 мая.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Часов Яр война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

20:07 Украина
Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

19:09 Синоптик
Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку

Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку

18:00 Украина
Все главные новости

Популярное

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина 3637

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет 3225

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха 2423

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

Поздравления с Чистым четвергом - искренние слова и восхитительные картинки 2045

Поздравления с Чистым четвергом - искренние слова и восхитительные картинки

Последние новости

20:09

Шер впервые рассказала про неудавшийся роман с Элвисом Пресли

20:07

"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретиного

19:39

В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности

19:10

Сколько Россия производит ракет в месяц для ударов по Украинемнение

19:09

Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
18:53

Россияне идут в "банзай-штурмы": Селезнев раскрыл тактику врага возле Часового Яра

18:48

Джамала призналась, не боится ли родить во время Евровидения-2024

18:29

Как вывести желтые пятна от пота: советы, которые помогут справиться с этой проблемой

18:05

Лишь единицы найдут ошибку на картинке за 6 секунд: загадка на внимательность

Реклама
18:00

Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку

17:44

Стоимость снизилась на 20%: в Украине стремительно падает цена на популярный овощ

17:25

"Поезжай в свою Украину!": полька избила беларуску, когда услышала русскую речь

17:18

"Ем все подряд и блюю": Рамина Эсхакзай рассказала про свою борьбу с булимией

17:02

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

16:59

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

16:59

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:40

"Пора запускать Усы Надежды": в Сети высмеяли бредни Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде

16:38

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

16:35

"Стоит ожидать изменений": в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу

16:06

"Меня муж не слышит": Алена Омаргалиева рассказала про кризис в браке с любимым

Реклама
15:53

Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о "компромиссах" Украины ради мира

15:48

Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

15:47

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

15:45

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

15:44

Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

15:44

Угроза для двух областей: в ГУР ответили на вопрос о сроках наступления РФ

15:31

"Переговоры могут стартовать в июне": в Латвии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

15:22

Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

14:49

"Враг прорвался и закрепляется": в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке

14:45

"Только ПВО недостаточно": Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ

14:44

"Договоренности с РФ не действуют": в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху

14:09

Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяекВидео

14:09

Что подключить в прикуриватель авто: эти советы помогут многим водителям

14:04

Кейт Миддлтон сфотографировала подросшую принцессу Шарлотту в день рождения

13:55

Евровидение 2024: Украина резко поднялась в списке потенциальных победителей

13:43

Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях

13:43

Угроза прорыва РФ: Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

13:27

К путинисту Киркорову наконец-то переехала женщина

13:25

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)

12:59

РФ стянула под границу с Сумами батальоны чеченцев: Жданов оценил риски

Реклама
12:57

В Украине похолодает: синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура

12:56

Кошевой рассказал, общается ли с Еленой Кравец после ее ухода из "Квартала"

12:45

ВСУ улучшили тактическое положение: в "Хортице" назвали два направления

12:14

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

12:14

Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

12:04

Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

11:56

Пьяная Наташа: в России высмеяли предательницу КоролевуВидео

11:54

Как избавится от ос и шершней: поможет самодельный спрей за копейки

11:45

Церковный праздник 3 мая: что запрещено делать в Страстную пятницу

11:35

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: мощный удар ВСУ попал на видеоВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять