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ДРГ россиян "рвутся" в одну из областей: людей просят эвакуироваться

Яна Ставская
2 мая 2024, 21:58
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ВСУ подготовлены и оснащены всем необходимым для выполнения всех задач защиты украинской земли.
ВСУ, беларусь, ГПСУ, ДПСУ
Наступление РФ Сумщине не угрожает / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Командования ООС

Существует высокая вероятность прорыва диверсионных групп российских захватчиков в Сумскую область. Жителей приграничных громад настойчиво просят эвакуироваться в безопасные районы.

Как сообщил в вечернем обращении председатель Сумской ОГА Владимир Артюх, Сумщине сейчас угрожает не наступление оккупантов, а атаки ДРГ.

В последнее время активность ДРГ на этом участке границы значительно возросла, отметил Артюх.

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"Сегодня, 2 мая, на границе с Сумской областью наступательных группировок врага не зафиксировано. Существует высокая вероятность применения противником диверсионных групп. Активность их применения в последнее время значительно увеличилась", - сказал Артюх.

Жителей, особенно семей с детьми, просят выехать в пункты эвакуации.

"Опасность в приграничных громадах для жителей, которые остались и не выехали во время эвакуации, достаточно высока. Надо выезжать. Для этого все необходимые транспортные средства, помещения, которые вас примут, подготовлены", - отметил председатель ОВА.

Комендантский час на Пасху в Сумской области не отменяется.

Новости с фронта - ситуация в Сумской области

Населенные пункты Сумской области страдают от обстрелов россиян еще начиная с 24 февраля 2022 года. Но, как отметил накануне в эфире Радио Свобода председатель ОВА Владимир Артюх, за последние месяцы интенсивность авиаударов по региону увеличилась вдвое-втрое. В приграничных с Россией селах уже уничтожено до 50% жилого фонда.

Недавно местные власти объявили об эвакуации граждан из разрушенных населенных пунктов.

Из Сумской области осуществлялись некоторые вылазки на российскую территорию российских добровольцев, о чем свидетельствует, например, снятое бойцами РДК видео на Сумщине под видом пребывания в селе Теткино Белгородской области.

Кроме того, кремлевская пропаганда, оправдывая жестокие удары по гражданской инфраструктуре области, утверждала, что якобы бьет по центрам запусков дронов. Естественно, никаких доказательств бреда рупоров Кремля не было и не появилось.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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война в Украине ДРГ Сумская область война России и Украины
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