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Путь Украины в НАТО будет долгим: Огрызко назвал справедливый компромисс для Киева

Руслана Заклинская
6 декабря 2024, 16:34
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Для Украины путь в НАТО усложняют позиции таких стран, как Венгрия, Словакия и Германия, отметил Владимир Огрызко.
Путь Украины в НАТО будет долгим: Огрызко назвал справедливый компромисс для Киева
Украина не согласится на очередной Будапештский меморандум / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Главное:

  • Украина не согласится на замораживание войны или договоренности вроде Будапештского меморандума
  • Соглашение с США, Великобританией и Францией может стать временной альтернативой членству в НАТО

Украина не согласится на сценарии, которые предусматривают замораживание войны или договоренности, подобные Будапештскому меморандуму. Пока полноценное членство в НАТО остается сложной целью, международный договор с ключевыми союзниками может стать компромиссом. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Сигнал от Украины пошел очень правильный и четкий: не рассчитывайте, наши дорогие западные друзья, на то, что вы от нас отмажетесь очередным Будапештским меморандумом или очередными заморозками конфликта, которые уже через несколько лет разразятся очередной агрессией России", - отметил он.

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По его мнению, компромиссом могло бы стать соглашение с участием США, Великобритании и Франции. Эти страны должны взять на себя обязательства, закрепленные через парламенты, что в случае новой агрессии России они будут действовать, как это предусматривает статья 5 Вашингтонского договора.

"В случае нападения России на Украину эти страны будут действовать, как это прописано в статье 5 Вашингтонского договора. То есть немедленно придут на помощь Украине как возможной жертве агрессора. Это еще может быть определенным заменителем членства в НАТО до того момента, пока Украина не преодолеет путь присоединения, потому что он сложный и долгий", - пояснил дипломат.

Временные рамки вступления в НАТО

Огрызко отметил, что даже при благоприятных условиях этот процесс является сложным и долгим, что подтверждает опыт Швеции и Финляндии. Им понадобилось полтора года для вступления, хотя они находились в относительно спокойной ситуации.

"Для нас, учитывая то, что мы имеем таких замечательных "друзей" Украины, как Орбан или Фицо, а также вечных оппозиционеров в лице немцев, этот процесс может быть довольно длительный", - сказал Огрызко.

В то же время, по его словам, изменение позиции США может стать решающим фактором. Если Америка выразит поддержку членству Украины в НАТО, это побудит Германию пересмотреть свою позицию и сделать шаг в сторону положительного отношения к этому вопросу.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, Украина активно работает над вступлением в НАТО, что остается ключевой целью для обеспечения безопасности, заявил Егор Чернев. По его словам, только 5 статья договора НАТО обеспечивает реальную защиту, а соглашения по безопасности не могут заменить членства.

Также Украина настаивает на полноправном членстве в НАТО как единственной гарантии безопасности и защиты от агрессии РФ, отказываясь от любых альтернативных форматов. МИД Украины, ссылаясь на негативный опыт Будапештского меморандума, призывает США, Великобританию и других международных партнеров поддержать приглашение Украины в Альянс.

Кроме этого, страны НАТО обсуждают сценарии завершения войны в Украине, преимущественно склоняясь к идее переговоров. Один из вариантов - создание демилитаризованной зоны под охраной европейских войск, сообщает Bloomberg.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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