После взрывов часть Севастополя без света: объявили "неотложный ремонт"

Причины "неотложных ремонтных работ" в компании не уточнили.

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После взрывов в Севастополе пропал свет / скрин, УНИАН

О чем идет речь:

В Севастополе объявили ограничение подачи электроэнергии с полуночи до 6:00 утра

Отключения коснутся сразу нескольких районов и предприятий города

Вечером 11 декабря в Севастополе сообщили об атаке дронов. Вскоре после этого часть города осталась без электроснабжения.

По информации "Крым.Реалии", после отключения света компания "Севастопольэнерго" объявила, что это произошло из-за "неотложных ремонтных работ".

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В связи с этим было предупреждено об ограничении подачи электроэнергии с полуночи до 6:00 утра.

Ограничение электроснабжения коснется нескольких районов и предприятий города, среди которых:

ул. Хрусталева (дома №52-А, 54, 60, 62, 66), где расположены предприятия ИП Алексеев, ГК Старт, АО "Севдорстрой";

ул. Промышленная (дома №8, 8-А, 7-А, 7-Б), где находятся ООО "К-Телеком", ПАО "Севастопольский завод "СПЕКТР", ООО "Арлан" и другие;

ул. Балаклавское шоссе (дом №32) и 3 км Балаклавского шоссе (ООО "РСП "Быт", ГК Южный);

Индустриальная (дома №3, 3-Б, 25-А, 30), где действуют ООО "Си Гинтиз", ООО "Институт Геокоминтиз", ООО "Илка" и другие;

ул. Стахановцев (дом №12), где работают ООО "Хаммер" и ООО "Меллас-Юг".

Причины "неотложных ремонтных работ" в компании не уточнили.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 11 декабря Крым всколыхнули мощные взрывы. Работала ПВО, в воздух подняли вертолеты из-за атаки дронов.

Также недавно морские дроны мощно атаковали цели РФ на газовых платформах в Крыму. Как результат, были уничтожены вражеские системы наблюдения.

Кроме этого, ГУР поразило еще три РЛС оккупантов в Крыму. Были поражены две РЛС "Подлет" и одна "Каста-2е2", рассказали в разведке.

Другие важные новости:

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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