Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Руслана Заклинская
8 ноября 2024, 19:41
1628
Венгрия не намерена диктовать Украине что делать, но готова помочь, поскольку украинцы "заслуживают лучшего будущего", заявил Виктор Орбан.
'Я готов помочь': Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине
Украинцы сами должны решать, продолжать ли воевать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Виктора Орбана:

  • Решение о войне должны принимать исключительно украинцы
  • Венгрия никогда не указывала украинцам, как действовать
  • Венгрия готова "по-соседски" помочь Украине

Украина является суверенным государством, поэтому любое решение по войне должны принимать исключительно украинцы. Венгрия никогда не указывала украинцам, что им делать, но готова помочь "по-соседски". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции после неформального саммита ЕС.

"Относительно того, что должна делать Украина... не моя работа отвечать на этот вопрос. Украина - суверенная страна. Венгрия - суверенная страна. То, что будет делать Украина - это исключительно принадлежит украинцам. Они решили бороться, и они в любом случае героически боролись. Это их решение продолжать или нет", - сказал политик.

видео дня

Он отметил, что его действия направлены на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны. Орбан утверждает, что он лишь пытается не допустить ухудшения ситуации, что может плохо сказаться на Венгрии.

"В июле я ездил в Киев и Москву. Меня за это сильно критиковали...но в Украине я был не для того, чтобы убедить украинцев что-то сделать. Я просто пытался объяснить президенту: "Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, и я готов помочь вам как-то добиться прекращения огня, а затем и длительного мира". Мне отказали, президент сказал: "Виктор, это не моя точка зрения", - сказал он.

По его словам, ни одна из воюющих сторон не готова прекратить огонь, и обе убеждены, что время на их стороне. Несмотря на это, Орбан стремится создать "как можно более широкий промирный международный климат"

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и которые заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", - добавил Орбан.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние заявления Орбана

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о безопасности между Украиной и Венгрией не будут подписывать. Он подчеркнул, что документ должен учитывать интересы обеих сторон, но на сегодня Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Также премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах ЕС должен разработать новую стратегию в отношении Украины. Орбана также волнует судьба 50-миллиардного кредита для Украины.

Как сообщал Главред, Орбан утверждает, что Европа не сможет финансировать оборону Украины от России, если США прекратят поддержку Киева при президентстве Дональда Трампа. Орбан убежден, что американцы якобы планируют "выйти из войны".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Венгрия Виктор Орбан новости Венгрии война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:15Украина
Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:58Украина
"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

РФ подтягивает резервы и накапливает силы: военный сделал тревожное заявление

РФ подтягивает резервы и накапливает силы: военный сделал тревожное заявление

Последние новости

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

19:23

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:14

Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

19:10

Гениальный план Трампамнение

Реклама
18:52

Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

18:51

Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкусВидео

18:47

Как согреться, когда холодно в квартире: самые эффективные советы

18:38

Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал "адекватную цифру"

18:36

Ежемесячная доплата к зарплате: кому будут начислять по тысяче гривен

18:21

Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий

18:14

Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных

18:07

Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали

17:54

Где войска КНДР и будет ли прямой бой с ВСУ: в The Washington Post раскрыли детали

17:54

Наказание за дрова: Шмыгаль сделал очень важное заявление

17:48

Можно ли стирать кожаную куртку в стиральной машинке: ответ удивит многих

Реклама
17:40

"Может создать Трампу проблемы": политолог назвал последние шаги Байдена для Украины

17:20

Трамп может помочь Украине: что Вашингтон потребует взамен – The Economist

16:36

Украина не пойдет на уступки РФ просто так: в СМИ объяснили, что будет делать Трамп

16:29

"Это худший период": Чмут сделал неутешительное заявление из-за ситуации на фронте

16:29

Впереди решающие недели: Байден может изменить позицию по ударам вглубь РФ – нардеп

16:25

Украсят самое темное помещение: цветы, которым не нужен свет

16:25

"Это откровенная ложь": адвокат Коломойского "разнес" упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах

16:24

ВСУ остановили врага на важном направлении и нанесли потери: анализ эксперта

16:13

РФ идет на штурм с новой тактикой: в ВСУ назвали направление яростных ударов

16:12

Будут проблемы со здоровьем и финансами: что нельзя делать 9 ноября - приметы

15:48

Большинство водителей ошибается: может ли авто выполнить обгон - задача по ПДДВидео

15:33

Угроза войны США и Китая: как будет действовать Трамп и чего ожидать

15:26

РФ готовит массированный удар: в разведке Британии раскрыли, чем будет бить враг

15:11

"Ігоре" или "Ігорю": как правильно обращаться объяснили языковеды

15:07

Трамп может предложить Путину сделку по Украине: Золотарев описал сценарий

14:56

Принц Уильям довел дочь Шарлотту до слез: что случилось

14:39

Не испортится до весны: какой фрукт надо поставить в ящик к картофелю

14:31

Макрон после победы Трампа разнес Европу и выступил с предложением

14:27

Без использования химии: как быстро очистить душевую насадку - доступный способВидео

14:13

Нардепу Шевченко невтерпёж "начать диалог": Ермак намекнул на работу в пользу РФ

Реклама
14:12

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

14:05

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:02

Муж или страна: ведущий раскрыл истинное отношение Мейхер к войнеВидео

13:52

Как победа Трампа отразится на Украине: что ждет весь мир в 2025 году - прогноз

13:37

План РФ не увенчался успехом: привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям

13:27

Эффективное и дешевое: почему опытные водители возят в авто хозяйственное мыло

13:20

Угроза развала НАТО: появился неожиданный прогноз первых шагов Трампа

13:13

Орбан сделал скандальный прогноз о планах Трампа по войне в Украине

13:09

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

12:47

Что не стоит делать с окрашенными волосами: стилист назвал 7 главных ошибок

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять