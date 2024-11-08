'Я готов помочь': Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Венгрия не намерена диктовать Украине что делать, но готова помочь, поскольку украинцы "заслуживают лучшего будущего", заявил Виктор Орбан.

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Украинцы сами должны решать, продолжать ли воевать / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Виктора Орбана:

Решение о войне должны принимать исключительно украинцы

Венгрия никогда не указывала украинцам, как действовать

Венгрия готова "по-соседски" помочь Украине

Украина является суверенным государством, поэтому любое решение по войне должны принимать исключительно украинцы. Венгрия никогда не указывала украинцам, что им делать, но готова помочь "по-соседски". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на пресс-конференции после неформального саммита ЕС.

"Относительно того, что должна делать Украина... не моя работа отвечать на этот вопрос. Украина - суверенная страна. Венгрия - суверенная страна. То, что будет делать Украина - это исключительно принадлежит украинцам. Они решили бороться, и они в любом случае героически боролись. Это их решение продолжать или нет", - сказал политик.

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Он отметил, что его действия направлены на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны. Орбан утверждает, что он лишь пытается не допустить ухудшения ситуации, что может плохо сказаться на Венгрии.

"В июле я ездил в Киев и Москву. Меня за это сильно критиковали...но в Украине я был не для того, чтобы убедить украинцев что-то сделать. Я просто пытался объяснить президенту: "Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, и я готов помочь вам как-то добиться прекращения огня, а затем и длительного мира". Мне отказали, президент сказал: "Виктор, это не моя точка зрения", - сказал он.

По его словам, ни одна из воюющих сторон не готова прекратить огонь, и обе убеждены, что время на их стороне. Несмотря на это, Орбан стремится создать "как можно более широкий промирный международный климат"

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и которые заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", - добавил Орбан.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей". В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля". "Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth. В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона. Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние заявления Орбана

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о безопасности между Украиной и Венгрией не будут подписывать. Он подчеркнул, что документ должен учитывать интересы обеих сторон, но на сегодня Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Также премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах ЕС должен разработать новую стратегию в отношении Украины. Орбана также волнует судьба 50-миллиардного кредита для Украины.

Как сообщал Главред, Орбан утверждает, что Европа не сможет финансировать оборону Украины от России, если США прекратят поддержку Киева при президентстве Дональда Трампа. Орбан убежден, что американцы якобы планируют "выйти из войны".

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