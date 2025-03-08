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Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать "мирным переговорам" Трампа

Мария Николишин
8 марта 2025, 13:20
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По мнению Сийярто, сейчас есть реальный шанс для мира.
Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать 'мирным переговорам' Трампа
Сийярто обвинил Польшу / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/szijjarto.peter.official

Главное из заявления Сийярто:

  • Польское правительство хочет помешать "мирным усилиям" Трампа
  • Сейчас существует реальный шанс достижения мира
  • Позиция Брюсселя может привести к изоляции ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал действия польского правительства, обвинив его в попытке помешать "мирным усилиям" Дональда Трампа относительно войны России против Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, польские чиновники, в частности премьер и министр иностранных дел, продолжают игнорировать принципы верховенства права.

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"Пока они топчут ногами верховенство права в Польше - а Брюсселю это разрешено - они читают нам лекции о том, что отвечает интересам Европы", - подчеркнул он.

Сийярто добавил, что сейчас существует реальный шанс достижения мира, но польское правительство препятствует этому.

"Они думают, что это продолжение войны, мы думаем, что это мир. Они думают, что это убивать и разрушать, мы думаем, что это устанавливать мир. И сейчас есть реальный шанс для мира: мирные усилия Дональда Трампа могут увенчаться успехом. Жаль, что польское правительство вместе с остальным Брюсселем пытается заблокировать мирные переговоры", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

По его мнению, позиция Брюсселя, которая поддерживается Польшей, будто может привести к изоляции Европейского Союза.

"Подавляющее большинство мира во главе с Соединенными Штатами, включая Венгрию, стремится к миру, а двадцать шесть государств-членов Европейского Союза, включая Польшу, проголосовали в четверг за продолжение войны. Жаль", - подытожил Сийярто.

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, министр финансов США Скотт Бессант заявил, что гарантии безопасности Украине будет предоставлять Европа, а не Соединенные Штаты Америки. Президенту Украины Владимиру Зеленскому "следует признать" это.

Британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США и американский народ "устали оплачивать счет" за войну в Украине.

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Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

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