'Унижение' в Белом доме: эксперт о том, как Зеленский 'выгреб' от Трампа

Американская сторона сделала "домашнюю заготовочку" и собирались публично унизить Владимира Зеленского, считает Виталий Кулик.

https://glavred.info/world/unizhenie-v-belom-dome-ekspert-o-tom-kak-zelenskiy-vygreb-ot-trampa-10645562.html Ссылка скопирована

Эксперт прокомментировал скандальную встречу в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Важно:

Зеленскому готовили ловушку, считает Кулик

Американская сторона сделала "домашнюю заготовочку"

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал скандальный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

"По моему мнению, действительно, Зеленскому готовили ловушку. А точнее – публичное унижение и способ навязывания собственной повестки дня. Это привычный способ ведения переговоров Трампом: доминировать, хамить, навязывать свою повестку дня и свою рамку переговоров и в этом доминировании проталкивать собственные позиции, чтобы они были приняты другой стороной", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что американская сторона сделала "домашнюю заготовочку" и собирались публично унизить Зеленского, показать, что он является "клиентом Соединенных Штатов", а также то, что рамку будущих переговоров, в частности в вопросе мира в Украине, будет определять Вашингтон.

"Трамп перепутал стороны баррикады. Более того, это не его субъективный выбор – это позиция, которую Соединенные Штаты должны занимать в этой войне, исходя из их Конституции и тех ценностей, которые закладывали отцы-основатели США в основу их государственности. То есть США должны быть на нашей стороне. Это не должна быть позиция самого Трампа. Но имеем то, что имеем", - говорит он.

Аналитик отмечает, что для Трампа это привычный формат переговоров, ведь "он не сжигает мосты, а его спикеры и представители говорят, что продолжат диалог с Зеленским, что соглашение не мертво, что стороны вернутся к его обсуждению".

"Формат разговора заключался в том, чтобы максимально унизить Зеленского и навязать ему повестку дня, выбить из Зеленского согласие на то, чтобы рамки компромиссов с Российской Федерацией определял не Киев, а Вашингтон, а Киев просто принимал. И, следовательно, никаких гарантий безопасности в этих переговорах быть не могло", - считает он.

В то же время собеседник напомнил о том, что Зеленский сам попал в ловушку, ведь Киев попросил о встрече в Белом доме и хотел обставить это как договоренности, в которых должны прозвучать определенные важные для Украины вещи.

"При этом те, кто хотели этих переговоров, не получили подтверждения, что эти вещи прозвучат. Рискнули, поехали, выгребли от Ди Венса и Трампа хамское поведение и буллинг. И что в итоге? Есть много вопросов", - указал он.

В то же время Кулик добавил, что реакция Зеленского была правильной, "когда фактически Трамп и Ди Вэнс солидаризируются с Путиным. Другой позиции, кроме как встать и уйти во время таких переговоров, просто быть не может".

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

Переговоры Украины с США - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что на следующей неделе пройдут переговоры между Украиной и США. Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

Читайте также:

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред