'Есть три главных принципа': Си Цзиньпин сделал новое заявление по войне в Украине

О чем сказал Си Цзиньпин:
- Китай продвигает 3 ключевых принципа относительно войны России против Украины
- Эти принципы будут способствовать быстрой деэскалации конфликта
12 декабря 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин провел официальные переговоры с председателем российской партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, во время которых обсуждали, в частности, вопрос войны в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия являются ключевыми силами в содействии глобальному прогрессу. Он отметил необходимость "тесной координации между обеими сторонами, направленной на обеспечение правильного курса в мировом управлении".
По словам Си, важно достичь консенсуса среди дружественных политических партий, в частности стран "глобального Юга", для формирования "общего видения будущего мира".
Си также напомнил, что в вопросе войны в Украине Китай придерживается трех ключевых принципов, которые регулярно озвучивал ранее:
- никакого расширения поля боя,
- никакой эскалации боевых действий,
- никакой эскалации, которая может привести к усилению огня.
Лидер Китая подчеркнул, что соблюдение трех ключевых принципов будет способствовать более быстрой деэскалации "конфликта".
"Китай и в дальнейшем будет придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса (так в Китае официально называют войну РФ против Украины - ред.)", - резюмировал Си Цзиньпин.
Дмитрий Медведев, со своей стороны, положительно оценил подход Китая к урегулированию так называемого "украинского кризиса". Он выразил заинтересованность инициативой группы "Друзей мира", которую выдвинули Китай и Бразилия, и заверил в готовности России активно содействовать политическому решению конфликта.
Позиция Китая по войне в Украине - что известно о сотрудничестве РФ и КНР
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ноябре экспорт товаров из Китая в Россию в юанях уменьшился на двузначный процент, впервые за четыре месяца, после октябрьского роста на 24%. Как сообщает Reuters со ссылкой на китайскую таможню от 10 декабря, объем поставок в Россию упал на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало первым сокращением с июля.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что перспектива быстрого прекращения огня станет реальной только в условиях международной поддержки в создании благоприятных условий для переговоров между Украиной и Россией.
В то же время руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, что Китай может использовать текущую ситуацию для создания благоприятных условий в случае начала масштабного вооружённого конфликта.
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Что известно о политической системе Китая (КНР)?
Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.
Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.
Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.
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