'Есть три главных принципа': Си Цзиньпин сделал новое заявление по войне в Украине

В Китае сделали заявление о войне в Украине и выделили 3 основные прицнипы, которые должны соблюдать стороны "конфликта" для его деэскалации.

https://glavred.info/world/est-tri-glavnyh-principa-si-czinpin-sdelal-novoe-zayavlenie-po-voyne-v-ukraine-10621994.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине / Ролаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Си Цзиньпин:

Китай продвигает 3 ключевых принципа относительно войны России против Украины

Эти принципы будут способствовать быстрой деэскалации конфликта

12 декабря 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин провел официальные переговоры с председателем российской партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, во время которых обсуждали, в частности, вопрос войны в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия являются ключевыми силами в содействии глобальному прогрессу. Он отметил необходимость "тесной координации между обеими сторонами, направленной на обеспечение правильного курса в мировом управлении".

видео дня

По словам Си, важно достичь консенсуса среди дружественных политических партий, в частности стран "глобального Юга", для формирования "общего видения будущего мира".

Си также напомнил, что в вопросе войны в Украине Китай придерживается трех ключевых принципов, которые регулярно озвучивал ранее:

никакого расширения поля боя,

никакой эскалации боевых действий,

никакой эскалации, которая может привести к усилению огня.

Лидер Китая подчеркнул, что соблюдение трех ключевых принципов будет способствовать более быстрой деэскалации "конфликта".

"Китай и в дальнейшем будет придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса (так в Китае официально называют войну РФ против Украины - ред.)", - резюмировал Си Цзиньпин.

Дмитрий Медведев, со своей стороны, положительно оценил подход Китая к урегулированию так называемого "украинского кризиса". Он выразил заинтересованность инициативой группы "Друзей мира", которую выдвинули Китай и Бразилия, и заверил в готовности России активно содействовать политическому решению конфликта.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне в Украине - что известно о сотрудничестве РФ и КНР

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ноябре экспорт товаров из Китая в Россию в юанях уменьшился на двузначный процент, впервые за четыре месяца, после октябрьского роста на 24%. Как сообщает Reuters со ссылкой на китайскую таможню от 10 декабря, объем поставок в Россию упал на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало первым сокращением с июля.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что перспектива быстрого прекращения огня станет реальной только в условиях международной поддержки в создании благоприятных условий для переговоров между Украиной и Россией.

В то же время руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, что Китай может использовать текущую ситуацию для создания благоприятных условий в случае начала масштабного вооружённого конфликта.

Другие новости:

Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред