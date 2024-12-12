Зеленский прибыл на передовую в Запорожье: что известно

Президент Украины заслушал доклады командиров по ситуации на Запорожском направлении.

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Владимир Зеленский прибыл на передовую в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Зеленский прибыл на передовую в Запорожье

Президент наградил государственными наградами и знаками отличия военных

Зеленский посетил подземную передовую хирургическую группу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на фронт в Запорожскую область. Он посетил дивизион HIMARS в День Сухопутных войск, 12 декабря. Об этом сообщает Офис президента.

Именно 27-я реактивная артиллерийская бригада имени Петра Калнышевского стала первой в Украине, которая получила системы HIMARS. Сейчас эта бригада обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

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Командующий ОУВ "Таврия" Геннадий Шаповалов доложил Зеленскому о выполненных операциях, в частности с использованием дальнобойных средств, особенностях применения систем HIMARS и динамике поставок боеприпасов к ним.

Президент осмотрел технику и отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней и "За мужество" III степени.

"Очень приятно быть у вас сегодня, наградить вас, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете Украину, семьи всех украинцев, нашу Родину. Спасибо вам. Желаю вам здоровья, выдержки, крепости, победы. Пусть "хаймарсы" не подводят, пусть бьют вражеские цели", - сказал Президент.

Зеленский также отметил государственными наградами воинов 65-й ОМБр. Четверо защитников получили награду "Крест боевых заслуг":

лейтенант Назар Грек;

старший сержант Анатолий Демчук;

капитан Денис Неживой;

главный сержант Андрей Мерешко.

Зеленский посетил первую в Украине подземную передовую хирургическую группу, куда попадают раненые бойцы непосредственно с поля боя. Там спасли уже более 1000 жизней украинских воинов. Этот госпиталь имеет современное медицинское оборудование, способен принимать до 200 пациентов в сутки.

"Его общая площадь - 500 м кв. Здесь не только стабилизируют состояние раненых воинов, но и могут проводить до четырех операций одновременно. Владимир Зеленский осмотрел хирургический и реанимационный модули, оборудование, а также условия для работы и проживания", - говорится в сообщении.

Наступление оккупантов на Запорожском направлении - главные новости

Напомним, СМИ сообщали, якобы страна-агрессор РФ планировала наступление в Запорожской области ориентировочно в период с октября по декабрь. Однако операция ВСУ в Курской области изменила планы оккупантов и впоследствии украинские военные спрогнозировали, что враг может начать операцию после 5 декабря. Но и эту дату не назвали конечной, ведь до этого РФ несколько раз меняла свои планы.

Ранее также представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов заявил, что на Запорожском направлении ситуация осложняется и становится более напряженной. Враг продолжает наращивать усилия, увеличил количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносит авиаудары.

Накануне, как писал Главред, в ЦПД отметили, что российские оккупационные войска действительно готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Однако пока угрозы непосредственно городу Запорожью нет, поскольку у врага не хватает ресурсов для проведения подобных операций.

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