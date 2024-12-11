Поздравления с Днем сухопутных войск Украины - красивые слова для защитников

День Сухопутных войск Украины ежегодно празднуется 12 декабря Этот праздник является данью уважения всем военнослужащим, которые несут службу в самой многочисленной и мощной ветви Вооруженных сил Украины.
Главред подготовил красивые поздравления с этим важным для наших защитников днем.
Поздравления с Днем сухопутных войск Украины в стихах
Сухопутные войска,
Наша гордость и краса!
Сгинет пусть коварный враг —
Спустим на него собак.
Артиллерия, пехота,
Танки и ракеты,
В день торжественный вам шлем
Салюты и приветы!
В праздник сухопутных войск
Услышим звон наград.
И пусть по Украине всей
"Ура" для вас кричат!
С Днем сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага —
И вперед, к ноге нога.
Вы за Украину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
Поздравления с Днем сухопутных войск Украины в прозе
С Днем сухопутных войск Украины! Благодарим вас за добросовестный труд и желаем и в дальнейшем успешно выполнять свои задачи. Крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях, новых свершений на благо Вооруженных Сил Украины, во имя украинского народа!
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День Сухопутных войск ВСУ - это праздник сильных и мужественных людей, патриотов Украины и ее надежных защитников. Поздравляем с праздником тех, кто защищает независимость и демократию своей страны. Желаем крепкого здоровья, полной победы и счастливой жизни в свободной Украине.
Спасибо каждому и каждой из вас! Пусть обходят вражеские пули, снаряды или осколки! Пусть все задачи будут четко продуманными, легкими и быстрыми в исполнении, работа с собратьями слаженной! Пусть каждый защитник вернется в свою семью!
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Не будем забывать и чтим память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Украине! Слава Сухопутным войскам!
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