Поздравления с Днем сухопутных войск Украины - красивые слова для защитников

Главред подготовил красивые поздравления с этим важным для наших защитников днем.

https://glavred.info/holidays/pozdravleniya-s-dnem-suhoputnyh-voysk-ukrainy-krasivye-slova-dlya-zashchitnikov-10621595.html Ссылка скопирована

Поздравления с Днем сухопутных войск Украины / Фото: Главред

День Сухопутных войск Украины ежегодно празднуется 12 декабря Этот праздник является данью уважения всем военнослужащим, которые несут службу в самой многочисленной и мощной ветви Вооруженных сил Украины.

Главред подготовил красивые поздравления с этим важным для наших защитников днем.

видео дня

Поздравления с Днем сухопутных войск Украины в стихах

Сухопутные войска,

Наша гордость и краса!

Сгинет пусть коварный враг —

Спустим на него собак.

Артиллерия, пехота,

Танки и ракеты,

В день торжественный вам шлем

Салюты и приветы!

В праздник сухопутных войск

Услышим звон наград.

И пусть по Украине всей

"Ура" для вас кричат!

Поздравления с днем сухопутных войск украины красивые / Фото: Главред

С Днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

Поздравления с днем сухопутных войск украины картинки / Фото: Главред

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага —

И вперед, к ноге нога.

Вы за Украину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

Поздравления с днем сухопутных войск украины открытки / Фото: Главред

Поздравления с Днем сухопутных войск Украины в прозе

С Днем сухопутных войск Украины! Благодарим вас за добросовестный труд и желаем и в дальнейшем успешно выполнять свои задачи. Крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях, новых свершений на благо Вооруженных Сил Украины, во имя украинского народа!

***

День Сухопутных войск ВСУ - это праздник сильных и мужественных людей, патриотов Украины и ее надежных защитников. Поздравляем с праздником тех, кто защищает независимость и демократию своей страны. Желаем крепкого здоровья, полной победы и счастливой жизни в свободной Украине.

Поздравления с днем сухопутных войск украины своими словами / Фото: Главред

Спасибо каждому и каждой из вас! Пусть обходят вражеские пули, снаряды или осколки! Пусть все задачи будут четко продуманными, легкими и быстрыми в исполнении, работа с собратьями слаженной! Пусть каждый защитник вернется в свою семью!

***

Не будем забывать и чтим память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Украине! Слава Сухопутным войскам!

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред