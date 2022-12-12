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День сухопутных войск Украины: как поздравить украинских защитников

12 декабря 2022, 06:30
В этом году люди, которые служат в сухопутных войсках Украины заслуживают не только поздравлений, а крепкого здоровья, безопасности, защиты и победы.
День сухопутных войск Украины: как поздравить украинских защитников

Каждый год, 12 декабря в Украине отмечается День сухопутных войск Украины. Этот праздник отмечают все военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Этот праздник был учрежден в 1997 году.

В президентском указе сказано, что праздник вводится с целью отметить заслуги сухопутных войск Украины, которые считались на тот момент самым многочисленным видом украинских войск.

Сухопутные войска Вооружённых Сил Украины предназначены для предотвращения, нейтрализации (ликвидации) потенциальных угроз национальным интересам Украины, охрану границ, ведение разведки, оперативного развертывания войск, участие в противовоздушной и противодесантной операции, а также участие в проведении антитеррористических операций на военных объектах.

Однако сейчас они мужественно и ценой своей жизни противостоят главному врагу Украины - России.

День сухопутных войск Украины – поздравления

Сухопутные войска!

Ваша служба не легка!

Блеск в глазах, огонь победы, трусам места нету здесь!

Знаем, можно спать спокойно, коль войска такие есть!

Мы желаем чтобы в службе миновала вас беда,

Чтобы вам удача в жизни помогала бы всегда,

Чтоб мечту свою из детства вы осуществить смогли,

Чтобы Украину от России ваши силы сберегли!

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

За Украину вы в ответе

Ну а мы гордимся этим!

***

Поздравляем всех причастных с Днем сухопутных войск Украины! Воинская служба — это достойное занятие. Для нас всех спокойнее от мысли о том, что именно вы защищаете нас и обеспечиваете нашу безопасность. Пусть же у вас все будет отлично и в личном, и в профессиональном плане. С праздником!

День сухопутных войск Украины – отрытки

День сухопутных войск Украины: как поздравить украинских защитников
День сухопутных войск Украины: как поздравить украинских защитников

Война России в Украине внесла свои жестокие коррективы. В этом году этот праздник и люди, которые служат в сухопутных войсках Украины заслуживают не только поздравлений, а крепкого здоровья, безопасности, защиты и победы.

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