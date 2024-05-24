Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии

Лидеры на Западе выступают за мирный план Украины, однако агрессор Россия ввязалась в дипломатическую схватку и заручилась поддержкой Китая.

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Украина знает об ультиматумах России и не даст ей сорвать мирный процесс / Коллаж: Главред

В преддверии Саммита мира в Швейцарии, в рамках которого Украина рассчитывает на поддержку своих справедливых мирных инициатив со стороны Запада и Глобального Юга, в иностранной прессе стали появляться сценарии о том, что война, которую Москва развязала против Киева, может закончиться якобы по сценарию замороженного конфликта.

Украина не раз заявляла, что базовый документ Киева – формула Зеленского, которая предусматривает справедливый мир и на иллюзорные мирные договоренности государство не пойдет. Инициатива с заморозкой выгодна России, ведь тогда ее войска продолжат контролировать оккупированные территории и использовать ситуацию как один из факторов давления на Украину. Москва в течение нескольких лет может провести работу над ошибками, полностью перевести экономику на военные рельсы и напасть еще раз.

Турне Си Цзиньпина по Европе, публикации в западных СМИ и визит Владимира Путина в Китай – элементы давления на Украину перед мирным саммитом, который Киев считает важным моментом масштабного процесса принуждения России к миру. Россия работает на международной арене, пытаясь продвинуть свою альтернативную повестку "мира". И Китай помогает Москве не только в войне, но и на дипломатическом фронте.

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Как Украина видит возможные переговоры с Россией, какие сценарии могут попытаться навязать Украине на Западе, и как Китай играет за Москву – разбирался Главред.

Что хочет получить Украина от Саммита мира

Президент Владимир Зеленский четко обозначил, что по итогам саммита Украина надеется на подписание ряда соглашений.

"Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную. Потому я считаю, что здесь все заинтересованы, и это может нам дать возможность спрогнозировать зиму. Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы украинским морем без риска. Это и безопасность людей в Одессе и в целом на юге. Потому что они бьют по портам — это и инфраструктура, и море, и экономика", - рассказал он во время встречи с журналистами.

Также Киев намерен поднять вопрос возвращения всех своих пленных и детей, которых Россия незаконно забрала на свою территорию.

Саммит мира – серьезное мероприятие, к которому Украина готовилась месяцами, сказал Главреду политический аналитик, историк Александр Палий. Эксперт обратил внимание, и на то, что мероприятие может посетить премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"За один день такие саммиты не готовятся. Ожидается много гостей, лидеров стран, которых нельзя взять и дернуть в один момент", - считает Палий.

В Индии подтверждают свое участие в саммите мира и намерены "донести голос Глобального Юга" по вопросу войны России против Украины. Правда, сам премьер Моди не уточнил, приедет ли он в Швейцарию лично.

"Уровень участия будет зависеть от времени, логистики и параллельных обязательств", - заявил индийский премьер.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Представителей РФ не пригласят на Саммит мира в Швейцарии из-за неконструктивной позиции Москвы. Решение было принято для того, чтобы россияне не смогли заблокировать мирные инициативы, объяснил Владимир Зеленский.

Россия появится на переговорах на следующем этапе, ее подключат к диалогу при помощи посредников.

"(Переговоры в Швейцарии предполагают, - ред.) не навязывание, а (обсуждение, - ред.) на основе нашей формулы. Выработана адженда (повестка дня на переговоры, - ред.) для нашего саммита и там идет три главных пункта. Это энергетическая безопасность, а именно ядерная. Нам нужно это большое количество стран, чтобы они поддержали. После этого будет разработан план. Почему Россия и не вовлечение? Потому что они всё блокируют. Они всё сорвут, не успокоятся, пока они не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом, как мы это много раз видели. И потому эту инициативу им нельзя давать в руки. Потом начнут давить на другие страны, а вариантов как давить у них много: экономика, политика, пищевая продукция, оружие, где-то у них контингент на территории африканских республик и так далее", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул: такая позиция – справедлива. Ведь не Украина начинала эту войну.

"Партнеры не толкают нас, но…"

Президент акцентировал внимание на том, страны-партнеры Украины не давят на Киев в вопросе переговоров с Москвой. Однако признал, что определенные негативные сигналы в мире все-таки есть.

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива - саммит мира", - отметил Владимир Зеленский.

"Корейский сценарий для Украины"

Недавно газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что администрация Байдена обеспокоена продвижением российских оккупантов в Украине и на фоне ситуации на севере Харьковской области опасается "изменений траектории войны". В публикации отмечается, что немаловажную роль в проблемах сыграла и задержка решения о военной помощи США. Как пишут журналисты, ситуацию на фронте можно будет исправить после того, как ориентировочно в июле удастся наладить механизм поставок вооружений.

Авторы статьи признают достижения российских войск эфемерными, но при этом считают, что нельзя сказать, как в дальнейшем будут развиваться события на фронте.

"Однако в администрации Байдена растут настроения относительно того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в определенный момент обе стороны могут перейти к перемирию путем переговоров, подобным тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году", - говорится в последнем абзаце статьи.

На Западе вряд ли будут рассматривать вопросы завершения войны без учета позиции Украины, считает Александр Палий.

"Подобные вопросы без Украины решаться не будут. Без воли Украины реализации сценариев таких договоренностей не произойдет", - сказал он Главреду.

"Корейский сценарий – новый "Минск"?

Авторы публикаций о так называемом корейском сценарии для Украины либо делают вид, либо действительно не понимают специфику российско-украинской войны, полагает политолог Петр Олещук.

"Главное — то, что в Корейской войне непосредственно воевали крупные мировые державы. США (при поддержке своих союзников), и Китай (при поддержке СССР). Это делало данный конфликт войной мирового масштаба, и, в конце концов, обусловило его замораживание, поскольку стороны не могли победить друг друга, а идти на эскалацию не собирались, потому что она могла означать только ядерную войну.

"Корейский сценарий" для Украины — это что? Ввод американских войск? Создание американских баз? Ввоз американского ядерного оружия? Нет? Ну тогда это не "корейский сценарий", а просто новое название для очередных "Минских договоренностей", которые, как все мы знаем, завершаются очередным нападением россиян. Просто Минские договоренности имеют плохие ассоциации, а когда все слышат о "корейском сценарии", то всем на ум сразу приходит футуристическая Южная Корея, корейская поп-музыка, корейские бренды электроники и другие преимущества ведущего азиатского государства. Но все эти разговоры о "заморозке" не имеют к реалиям Корейской войны никакого отношения", - отметил Олещук и добавил, что авторы такой "идеи" не учитывают отсутствия паритета в военных возможностях Украины и России, которого невозможно достичь при нынешней политике военной помощи.

"Убедить Зеленского пойти на переговоры"

Вторым резонансным материалом можно назвать статью, опубликованную Europe 1. В ней также сгущаются краски на фоне наступательных действий российских войск на севере Харьковщины.

Ссылаясь на свои источники, авторы материала утверждают, что на Западе "готовят скоординированные дипломатические действия" и якобы намерены убедить Зеленского пойти на переговоры.

"Западные армии, похоже, приняли решение. Украине придется вести переговоры об окончании войны, рискуя наихудшим сценарием, например, что русские обязуются открыть еще один фронт. По информации Europe 1, западные канцелярии готовят скоординированные дипломатические действия, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Еще неизвестно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм актера мира", - указано в материале.

Возвращение к теме мирных переговоров связано с подготовкой Украины к Саммиту мира в Швейцарии и продвижением Россией своей "концепции" завершения войны, заметил директор Центра политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.

Позиция лидеров на Западе остается неизменной: Украина сама будет решать, когда говорить с РФ.

"Как это было и раньше, проявились разные позиции, что характерно для демократических обществ. Есть сторонники мирных переговоров уже сейчас, даже на условиях определенных уступок России. Есть и более прагматичная позиция — переговоры с Россией о завершении войны надо начинать только с позиций силы тогда, когда военная ситуация в Украине стабилизируется, российский агрессор будет остановлен (а еще лучше и отброшен хотя бы с части оккупированных территорий) и Путин поймет, что он не сможет выиграть эту войну против Украины. Именно эта позиция сейчас доминирует среди западных элит. При этом официальная позиция западных лидеров остается неизменной — когда и на каких условиях начинать переговоры, будет решать Украина. Именно такую позицию обнародовал недавно в Киеве Госсекретарь США Энтони Блинкен", - сказал аналитик.

Согласно его прогнозу, параллельно с войной будут попытки начать мирные переговоры.

"Не исключено, что Китай, возможно вместе с Россией, попытается провести некую "мирную конференцию", на которую пригласят и Украину. Но если там будет доминировать российская позиция, то Украине будет нецелесообразно участвовать в таком мероприятии. Если на президентских выборах в США победит Трамп, то он, с высокой вероятностью, будет инициировать мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной. У Трампа пока нет никакого реалистичного плана завершения этой войны, однако очень вероятно, что он будет требовать уступок и со стороны Украины, и со стороны России, что Кремль может и не воспринять. Вполне вероятно, что Трамп может предложить и сценарий "замораживания" войны, то есть просто подписания соглашения о прекращении боевых действий. Но все это пока лишь предположения. Так или иначе, реальные мирные переговоры могут стать актуальными, скорее всего, не ранее 2025 года. Однако и тогда их возможность будет зависеть от хода и результатов военных действий", - говорит Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

"Нейтралитет Китая" в пользу России

Украина надеялась на присутствие Китая на Саммите мира, но Пекин в очередной раз подтвердил свой так называемый нейтралитет в пользу России. В КНР не видят смысла участвовать в мероприятии в Швейцарии, поскольку там не будет представителей Москвы. Турне китайского лидера Си Цзиньпина по Европе и визит Путина в Китай также показали нежелание Пекина менять свою позицию.

После встречи с Путиным Си объявил, что Китай вместе с Россией настаивают на "политическом решении" вопроса войны в Украине. Путин поблагодарил коллегу "за усилия Китая по урегулированию украинского кризиса".

"Позиция Китая по этому вопросу является последовательной и ясной, что включает в себя соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, уважение разумных интересов безопасности всех сторон и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой новой архитектуры безопасности", - говорится в заявлении КНР.

Парадокс позиции Китая в том, что Пекин объявляет себя сторонником завершения войны России и Украины на базе Устава ООН, однако не декларирует никакой поддержки формулы Зеленского, которая на этом же Уставе и базируется.

И когда Пекин не приводит деталей своей позиции, можно предположить, что "политический путь" окончания войны – это реализация так называемого мирного плана Китая, представленного в начале прошлого года. Такой тезис подтверждается и поддержкой Путиным "мирных" инициатив КНР.

В то же время Китай опасается открыто поддержать Россию и поставлять ей военную технику, чтобы не нарваться на санкции Запада. США обеспокоены тем, что благодаря Китаю РФ демонстрирует военную устойчивость и уже предупредили Пекин о последствиях. Пошлины в 100% на китайские электрокары и планы по санкциям против банков КНР – первые сигналы.

Китай передаст России летальное оружие?

В разведке Британии заявили, что у ведомства появились доказательства, согласно которым Китай собирается предоставить, или уже поставляет России летальное оружие.

"Летальная помощь поступает сейчас или будет поступать из Китая в Россию и в Украину… я считаю это значительным событием", - сказал министр обороны Грант Шаппс.

В ведомстве пока не стали сообщать детали. В Китае, в свою очередь, ранее говорили, что Пекин, дескать, не вовлечен в войну в Украине. А Си Цзиньпин обещал Европе не поставлять летальное оружие РФ.

Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Красная линия Китая в отношении России

Китай категорически против угроз РФ применить ядерное оружие в войне против Украины, это главная и основная красная линия для Пекина, утверждает посол Киева в КНР Павел Рябикин.

"Если уж попытаться определить "красную линию", то, думаю, это действительно применение ядерного оружия. Давайте вспомним, что российский словесный "ядерный шантаж" в 2022 году утих именно после того, как Китай заявил не только о недопустимости использования ядерного оружия, но и угроз его использования", - сказал Рябикин и добавил, что Пекин может вмешаться, если Москва рискнет пойти на такой агрессивный шаг.

Дипломат акцентировал внимание на том, что вряд ли Китай изменит свою политику. Даже преступления России в Украине не смогли заставить Пекин прекратить сотрудничество с Москвой.

"Именно поэтому я бы не тешил себя бесполезными иллюзиями, а исходил бы из реалий. В политической плоскости все ведущие международные отношения уже давно определились и их позиции вряд ли изменятся", - подчеркнул Павел Рябикин.

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