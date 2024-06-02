Войска НАТО будут просачиваться в Украину, как вода сквозь песок - Горбач

Если бы НАТО отправило свои войска в Украину, то это стало бы громким ответом на все ультиматумы РФ, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
В интервью Главреду он рассказал, что так называемая большая война начиналась с российского ультиматума от 15 декабря 2021 года Соединенным Штатам и НАТО, как организации, по возвращению к границам 1997 года, то есть к границам времен Холодной войны и физического выхода войск НАТО из государств бывшего Варшавского договора.
"Если бы решение о введении войск в Украину состоялось, это можно было бы считать ответом НАТО на ультиматум РФ не на словах, а на деле. Хотя ответ на него фактически уже был продемонстрирован вступлением Швеции и Финляндии, но этот асимметричный ответ не касался Украины и той части Восточной Европы, к которой апеллировали россияне", - говорит исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.
Он также добавил, что в НАТО есть еще силы быстрого реагирования. А это 20-40 тысяч человек, которые могут в течение двух недель быть переброшены из одной части Европы на так называемый восточный фланг.
"Если так случится, что НАТО созреет к какому-то общему решению и воплотит его в жизнь, это будут именно силы быстрого реагирования. Они изначально были предназначены для переброски в страны Балтии и Польшу, то есть на восточные границы НАТО, но их гипотетически могут применить и в Украине. И очень быстро, потому что другие подразделения не смогут оперативно среагировать. А это уже будет серьезная конфронтация и вызов для РФ, поэтому думаю, что этого не произойдет", - отмечает Владимир Горбач.
По его мнению, Западная стратегия предусматривает избегать эскалации с россиянами и не провоцировать ядерную войну.
"Скорее всего, будет постепенное проникновение войск - советники, инструкторы, медики, минеры, саперы, учебные подразделения. То есть западные войска будут постепенно просачиваться в Украину, как вода сквозь песок", - подытожил он.
Кто такой Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
Отправка войск НАТО в Украину - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного прорыва российских оккупационных сил на фронте.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что наша страна, поскольку находится в состоянии войны, "положительно воспримет любую военную помощь", однако пока что "никто ничего не предлагал".
В то же время, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны-члены НАТО не должны бояться отправлять свои войска в Украину.
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