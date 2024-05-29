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Сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится - аналитик

Мария Николишин
29 мая 2024, 18:17
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Замораживание конфликта даст России время модернизировать собственные вооруженные силы, чтобы продолжить аннексию украинских территорий, уверен аналитик.
Сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится - аналитик
Дмитрий Снегирёв не исключает сценарий заморозки войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Оперативное командование "Запад"

Военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв не исключает сценарий заморозки войны в Украине.

На чате в Главреде он рассказал, что Виктория Нуланд на прямой вопрос по поводу возможности Украины выхода на границы 1991 года сказала, что такой сценарий очень проблематичен.

"Сейчас основная задача США - создать предпосылки для более качественной позиции Украины в переговорном процессе, чтобы не Россия диктовала условия, а чтобы мы могли защитить свои национальные интересы", - уверен аналитик.

Он отметил, что в свою очередь, чешская сторона крайне заинтересована в экономическом и военном сотрудничестве с нашей страной. Однако Петер Павел, отвечая на вопрос о возможности возвращения оккупированных территорий, сказал, что это как минимум вызывает у него большие вопросы, потому что Россия не отдаст этих территорий, а возможности Украины ограничены.

"Таким образом, формируется общеполитический фон, где красной нитью будет проходить возможность мирных переговоров и заморозки конфликта. Неслучайно вбрасываются в СМИ разговоры о вероятности корейского сценария. Это очень опасно для Украины. Опыт конфликтов на постсоветском пространстве является ярким подтверждением этого: война в Нагорном Карабахе, обострение конфликта в Приднестровье, Грузия и так далее. И Россия пойдет по этому пути. Ей это выгодно, потому что замораживание конфликта на определенный период даст ей время модернизировать собственные вооруженные силы и экономику, чтобы потом продолжить сценарий аннексии украинских территорий", - уверен Дмитрий Снегирёв.

Военный аналитик подчеркнул, что если вдруг произойдет замораживание войны в Украине, то он не исключает, что война через несколько лет начнется снова.

"Не факт, что война снова начнется через год-два-три, но перспектива продолжения войны будет. Россию не удовлетворяет статус независимой суверенной Украины. Она в любом случае будет пытаться вернуть свое военное и политическое влияние на Украину", - подытожил он.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегирёвым:

Кто такой Дмитрий Снегирёв

Дмитрий Снегирёв (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Сценарий заморозки войны в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия распространяет ложные заявления о готовности Путина заморозить войну, чтобы сорвать Саммит мира.

Накануне Саммита мира в Швейцарии, в рамках которого Украина рассчитывает на поддержку своих справедливых мирных инициатив со стороны Запада и Глобального Юга, в иностранной прессе стали появляться сценарии о том, что война, которую Москва развязала против Киева, может закончиться якобы по сценарию замороженного конфликта.

Армии Украины следует совершить "большой технологический прорыв", чтобы война не завершилась сценарием, который не выгоден Киеву, сказал Йоаким Паасикиви.

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