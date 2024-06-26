"Речь пойдет о проигрыше": Жданов рассказал, удастся ли Китаю заморозить войну

Установление мира сейчас стоит на повестке дня. Но в то время как Украина и Европа стремятся к справедливости, Китай пытается продвинуть идею заморозки войны.

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КНР вряд ли сможет продвинуть свой план по заморозке войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

После того, как Украине удалось дать мощный отпор врагу на поле боя, международное сообщество начало активно рассматривать варианты восстановления справедливого мира. Страна-агрессор Россия проявляет якобы готовность к диалогу, но на самом деле стремится получить паузу для восстановления сил и повторного удара, в то время как Украина и западный мир стоят на стороне честного мира с возвращением территорий и выводом вражеских войск.

Неоднозначную позицию в этом вопросе занял Китай. Он на фоне разговоров о мире в Украине якобы и поддерживает это стремление, но на практике предлагает заморозку войны. В интервью Главреду военный эксперт полковник запаса Олег Жданов рассказал, удастся ли Пекину реализовать свой план.

Эксперт считает, что сейчас у Китая нет шансов на реализацию его плана. И ключевую роль в этом сыграла однозначная позиция Запада и США. Страны-партнеры Украины окончательно определили свою позицию и приняли определенную ответственность за развитие войны в Украине. Поэтому, если они поддержат именно замораживание войны, а не окончательное ее завершение, это станет для государств личным проигрышем.

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"У Китая ничего не получится. Дело в том, что Запад уже принял окончательную и бесповоротную позицию, согласно которой принципы соблюдения суверенитета и территориальной целостности стран, что подразумевает нерушимость границ, являются основой безопасности в мире. И если мы уступим хотя бы сантиметр нашей земли, речь пойдет уже о проигрыше США и Запада в целом", - пояснил Жданов.

Он привел пример лидера Штатов, который в последнее время изменил свою позицию в отношении Украины. Сначала речь шла о том, чтобы не дать проиграть Украине, а теперь Джо Байден нацелен только на победу страны.

"Даже Байден изменил свою риторику: если раньше он говорил, что главная задача - не дать Украине потерпеть поражение, то в своих последних заявлениях он говорит, что Киев должен одержать победу", - добавил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Позиция Китая относительно российско-украинской войны

Накануне стало известно, что Китай вряд ли начнет напрямую оказывать России военную помощь. Это однозначно станет крахом для Пекина. Экономика Китая заточена на внешние рынки на внешние рынки, самостоятельно она работать не сможет.

Ранее сообщалось, что Россия может продвигать "мирную инициативу" российского диктатора Владимира Путина совместно с Китаем. КНР и РФ могут создать свой альтернативный "саммит мира" с целью продвижения российской повестки дня завершения войны. Но надежды России на дипломатическом поле напрасны.

О том, что проведение Китаем и агрессором Россией саммита по завершению войны против Украины в интересах Москвы исключать нельзя, говорили и накануне. Но если такое мероприятие будет базироваться на замораживании войны, шансов на развитие такого хода у Пекина и Кремля не будет.

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