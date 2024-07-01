Обесточивание в трех областях: где ухудшилась ситуация с подачей света

Ситуация в энергосистеме остается сложной, а новые российские атаки ее ухудшают в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. В Минэнерго сообщили, что там, в результате вражеских обстрелов, зафиксировали обесточивание новых населенных пунктов. Всего из-за боевых действий - без электроэнергии абоненты в 7 регионах.
"В восточном регионе в результате вражеского обстрела отключилась высоковольтная воздушная линия. При осмотре обнаружен обрыв провода и грозотроса", - добавили в Минэнерго.
Проблемы есть и в западном регионе. Там по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия. Произошло это из-за возгорания конденсатора на одной из высоковольтных подстанций. Сейчас линию пришлось вывести в аварийный ремонт.
Как сообщают в ведомстве, по состоянию на 1 июля в Украине есть значительный дефицит мощностей энергосистемы. Для частичного его покрытия за прошедшие сутки Украина по запросу получала излишки электроэнергии из энергосистемы Польши.
Относительно отключений света - сегодня применяют почасовые графики с 0:00 до 24:00. Однако возможно изменение информации. В то же время в Укрэнерго предупредили, что наибольший объем отключений 1 июля предполагается с 16:00 до 24:00.
Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что в некоторых регионах Украины отменят отключения света. Это будет касаться зон, близких к линии фронта.
Накануне исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцам следует готовиться к тому, что периоды отключений света увеличатся. Это, вероятно, произойдет в июле-августе, когда будет пиковое потребление электроэнергии в Украине.
Недавно генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко спрогнозировал, что по базовому сценарию отключения света зимой будут длиться 12 часов в сутки.
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