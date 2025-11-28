Топ-7 интересных оттенков маникюра, которые будут в тренде этой зимой

От насыщенного сливового до блестящего шампанского - вы точно найдете тот цвет, который станет вашим зимним акцентом.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest / Коллаж: Главред, фото: Pinterest

Вы узнаете:

Какой сейчас маникюр в тренде

Какие цвета маникюра выбрать на зиму 2025-2026

Зима - это время, когда хочется тепла, уюта и одновременно праздничной атмосферы. Маникюр в правильном оттенке может стать той самой деталью, которая придаст образу завершенности, сделает его стильным и ярким даже в самые пасмурные дни. Главред собрал подборку интересных оттенков маникюра, которые будут популярны этой зимой.

В этом сезоне палитра модных цветов для ногтей сочетает классику и неожиданные решения, нежность и смелость. Real simple поможет найти оттенок, который подчеркнет настроение и индивидуальность.

Молочно-белый

Этот цвет ассоциируется со свежим снегом и зимней чистотой. Он делает руки изящными, ногти - аккуратными и удлиненными, а образ - элегантным и дорогим. Этот универсальный оттенок добавляет ощущение утонченности даже в самом простом образе. Молочные ногти - это выбор для тех, кто любит минимализм, но хочет выглядеть стильно и современно.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Фото: Pinterest

Глубокий сливовый

Сливовые оттенки - это настоящая классика зимнего сезона. Они теплые, насыщенные и одновременно изящные. Такой маникюр добавляет глубины образу, но не выглядит слишком темным. Он прекрасно сочетается с теплыми свитерами, пальто и золотыми аксессуарами. Сливовый цвет создает атмосферу уюта и роскоши, напоминая о тепле, которого так не хватает зимой.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest

Ярко-синий

Зима совсем не обязательно должна быть серой. Ярко-синий оттенок напоминает чистое зимнее небо и добавляет энергии даже в пасмурные дни. Он выглядит свежо, современно и немного неожиданно, ведь отличается от классического темно-синего. Такой маникюр отлично сочетается с серебряными украшениями и теплыми вязаными вещами, создавая яркий акцент в зимнем образе.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest

Цвет какао

Теплые коричневые оттенки в этом году стали настоящим трендом. Они напоминают чашку горячего шоколада или кофе в морозный день, создавая ощущение уюта и спокойствия. Коричневый прекрасно сочетается с нейтральными зимними цветами - бежевым и кремовым. Это новый зимний нейтральный оттенок, который легко интегрировать в любой гардероб и который всегда выглядит стильно.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest

Оливковый

Оливковый зеленый - неожиданный фаворит сезона. Он смелый, но в то же время сдержанный, землистый и утонченный. Этот приглушенный тон балансирует между нейтральным и смелым, что делает его универсальным для ежедневного ношения. Самое приятное то, что он подходит к любому оттенку кожи, добавляя маникюру современности и глубины.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest

Желейный красный

Классический красный получил новое звучание благодаря полупрозрачным "желейным" лакам. Они создают эффект стекла, добавляя маникюру легкости и блеска. Такой оттенок выглядит игриво и современно, подходит для любой длины и формы ногтей. Желейный красный - это кокетливость и свежесть, как в классической красной помаде, но с современным акцентом. Он станет идеальным выбором для тех, кто любит смелые решения, но стремится к легкости.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest

Хромированный шампанский

Праздничный сезон невозможно представить без шампанского, и этот оттенок переносит его блеск на ногти. Хромированное покрытие в цвете шампанского добавляет сияния, делая маникюр праздничным, но в то же время сдержанным. Оно прекрасно отражает свет, оживляя даже самые пасмурные зимние дни. Такой маникюр подходит как для вечеринки, так и для ежедневного ношения, добавляя нотку роскоши и праздничного настроения.

Маникюр зима-2025-2026 - модные оттенки зимнего маникюра в 2025 году / Pinterest

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

