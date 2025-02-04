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Важный этап маникюра: зачем удалять кутикулу - большинство не догадывается

Мария Николишин
4 февраля 2025, 20:31
78
Ногти могут выглядеть неухоженными без должного ухода за кутикулой.
Важный этап маникюра: зачем удалять кутикулу - большинство не догадывается
Какую функцию выполняет кутикула / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Нужно ли обрезать кутикулу
  • Какую функцию она выполняет

Удаление кутикулы - это одна из процедур, часто выполняемых при маникюре. Но не все мастера маникюра удаляют кутикулу, и мнения по этому поводу могут отличаться.

Главред решил разобраться, для чего нужно удалять кутикулу.

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Какую функцию выполняет кутикула

Кутикула может быть заметна как узкий белый или прозрачный край на ногтях. Её главная функция - защита матрицы ногтя и регулирование влаги, сохраняя её уровень внутри ногтя. Также кутикула помогает предотвратить проникновение бактерий, грибков и других вредных микроорганизмов под ногтевую пластину.

Можно ли делать маникюр без удаления кутикулы

Обрезание кутикулы является одной из процедур, которую выполняют во время маникюра ногтей. Главной целью обрезания кутикулы является эстетический эффект, то есть придание ногтям более ухоженного вида. Однако, стоит отметить, что удалять кутикулу не обязательно.

Почему в Европе не удаляют кутикулу

Европейский маникюр - вид маникюра, в котором кутикулу не обрезают. Во многих зарубежных странах запрещено использовать режущие предметы мастерам, не имеющим медицинского образования. Поэтому то, что в Украине называется классический маникюр (или обрезной), в Европе и Америке - медицинский, и он не может быть сделан в обычной студии маникюра.

Как избавиться от кутикулы без обрезания

Убрать кутикулу можно с помощью специальной палочки и раствора для удаления кутикулы - ремувера. Палочка-пушер может быть изготовлена из пластика, силикона или же быть одноразовой из апельсинового дерева. Ремувер, как правило, имеет в своем составе различные кислоты, с помощью которых происходит расщепление уже мертвых клеток.

Нужно по инструкции отсчитать время действия ремувера, после чего его излишки аккуратно удалить с помощью косметического диска. Палочкой отодвинуть кутикулу до самого основания ногтя.

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Что известно о маникюре?

Маникюр - косметическая обработка ногтей и пальцев на руках, выполняется для женщин и мужчин. Слово "маникюр" происходит от латинского "manus", что означает кисть и "cure" - уход, то есть означает гигиеническую обработку, чтобы предотвратить болезни, связанные с кожей рук и ногтей, и придать рукам, а соответственно и ногтям, красивый и ухоженный вид, пишет Википедия.

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