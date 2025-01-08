Следит за домом и воспитывает детей: зачем женщина отрастила ногти длиной 1,2 м

Мэрайя рассказала, как справляется с ежедневными задачами.

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Женщина похвасталась длиннющими ногтями / Коллаж: Главред, фото TikTok/nailsbyry_

Коротко:

Как живет женщина с ногтями длиной 1,2 метра

Как следит за гигиеной и чистит свои необычные "аксессуары"

Женщина по имени Мерая, известная в TikTok своей необычной фишкой, поделилась опытом жизни с акриловыми ногтями длиной 1,2 метра, которые украшены 156 подвесками.

Неординарной историей поделился Главред со ссылкой на New York Post.

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Несмотря на то, что ее часто спрашивают о сложностях, связанных с такими ногтями, Мерая уверяет, что они совсем не усложняют ее жизнь.

По ее словам, она их практически не чувствует, однако наслаждается таким украшением.

Мэрайя успешно справляется с ежедневными задачами, включая уход за четырьмя детьми, среди которых есть новорожденный, и приготовлением пищи.

"Если я могу заботиться о ребенке с такими ногтями, почему вы думаете, что я не могу делать что-то другое?" - добавила она.

Мэрайя даже шутит, что иногда использует свои длинные ногти как кухонные принадлежности для помешивания блюд.

Что касается гигиены, Мэрайя показала, как ухаживает за своими ногтями. Она чистит их в кухонной раковине, используя маникюрные инструменты и мыло, чтобы поддерживать их в чистоте.

"Вы все ведете себя так, будто щеточки для чистки ногтей и мыла не существуют", - добавила она в ответ на хейт.

Возможно, отрастить такие длинные ногти - не ваш вариант, но красивые маникюры радуют глаз всегда. Поэтому рассказываем, какие трендовые ногти омолодят руки на несколько лет.

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Кто такая Nailsbyry? Аккаунт Nailsbyry - страница в TikTok, принадлежащая мастеру по маникюру, которая известна своими чрезвычайно длинными и украшенными акриловыми ногтями. Она имеет более 601,9 тысячи подписчиков и 11,6 миллиона лайков. Мария демонстрирует свою жизнь с ногтями, длина которых достигает 4 футов (примерно 1,2 метра) и которые украшены 156 подвесками. Она показывает, как выполняет повседневные задачи, такие как приготовление пищи и уход за четырьмя детьми, несмотря на длину ногтей. Кроме того, Мария делится советами по уходу за длинными ногтями и поддержанию их чистоты, используя специальные инструменты и мыло. Она также создает обучающие видео, показывая, как достичь впечатляющего дизайна длинных ногтей.

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