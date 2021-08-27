В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине

Опасные игрушки / pixabay

В Одесской области специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили игрушки, которые вредны для здоровья детей.

Как сообщается, массовая доля свинца в них превышена в 164 раза. Несмотря на то, что нарушение зафиксировали, эти игрушки до сих пор можно купить.

Речь идет о музыкальной игрушке лягушонок из серии Звірята малята, которую произвели в Китае. Нарушения выявили в ходе плановой проверки продукции.

После того, как специалисты получили результаты анализов, они сразу запретили поставлять игрушки на рынок Украины. Это объяснили несоответствием требованиям законодательства по безопасности.

Однако в сообщении отметили, что эти игрушки все же могут попасть в украинские магазины. Поэтому призвали при обнаружении таких товаров обращаться в Госпродпотребслужбу.

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Согласно данным сайта Все цены, такой опасный пластмассовый лягушонок до сих пор можно купить в магазинах. В частности есть два объявления о таких товарах в магазинах Антошка и Дитячі Мрії. Там указано, что игрушки есть на складе. Однако неизвестно, являются ли эти товары из той партии, которая имеет превышенную долю свинца.

Это металл, который когда-то использовали, как компонент краски, а сейчас используется в батарейках, трубах и гончарных изделиях. В небольших количествах он не вреден.

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Однако может постепенно накапливаться в крови, мозге и костях ребенка. При постоянном токсическом уровне отравления свинец может повлиять на развитие речи, внимания и даже уровня IQ малыша.

Напомним, накануне в Госпродпотребслужбе сообщили, что в Харькове также обнаружили мороженое с содержанием ядовитого вещества.