Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

Известно, что нынешняя численность личного состава Сухопутных сил Германии составляет 62 тысяч на боевой службе и 37 тысяч резерва.

https://glavred.info/world/germaniya-hochet-uvelichit-armiyu-na-100-tysyach-soldat-k-chemu-gotovitsya-berlin-10697363.html Ссылка скопирована

Командование армии Германии хочет увеличить ее численность более чем в два раза / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы командующего:

Численность армии Германии должна увеличиться на 100 тысяч солдат

Берлину следует выполнять требования НАТО

Германии нужно увеличить численность армии. В частности, Берлину стоит набрать еще 100 000 военных к нынешним 62 000, чтобы выполнить новые требования НАТО и подготовиться к растущей угрозе со стороны России. Такое мнение высказал командующий армии в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Начальник сухопутных войск Альфонс Майс в письме от 2 сентября, адресованном начальнику Генерального штаба Карстену Бройеру написал, что армия Германии должна быть готова к войне до 2029 года и "обеспечить возможности, которые Германия пообещала НАТО, до 2035-го".

видео дня

Майс призвал к увеличению численности личного состава примерно на 45 000 военнослужащих к 2029 году - году, когда альянс во главе с США заявил, что ожидает от России способности к широкомасштабному нападению на западных союзников.

Майс отметил, что для выполнения требований НАТО и создания резервов на случай затяжной войны с Россией, к 2035 году армии понадобится еще около 45 тысяч военных.

Он также призвал к дополнительному привлечению около 10 000 военнослужащих для усиления территориальной обороны.

При этом представитель Министерства обороны в Берлине отказался комментировать этот документ, сославшись на его конфиденциальный характер.

Атака РФ на страну НАТО - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Позже Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в Польше, кроме дронов, нашли обломки ракеты. Как отмечает издание Sky News, это первый случай, когда ракета влетела в воздушное пространство Польши.

Впоследствии в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после атак российских дронов на Польшу президенту США Дональду Трампу стоит осознать, что Путин насмехается над ним.

Другие новости:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред