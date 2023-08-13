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Зачем добавлять соль в масло: неожиданный ответ удивит опытных кулинаров

Алексей Тесля
13 августа 2023, 01:30
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Зачем сковороду посыпать солью - хозяйки раскрыли невероятную хитрость.
масло
Зачем сыпать соль в подсолнечное масло / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Масло и соль могут прекрасно дополнять друг друга и об этом знают многие хозяйки. Этому лайфхаку уже много лет, однако продолжает работать он безотказно.

Многие пользуются старинными советами и советуют другим обратить на них внимание. Если следовать проверенным рекомендациям, положительный результат удивит уже вскоре.

Наверняка об этом знают все, что соль является натуральным консервантом. Ранее без добавления соли в масло не обходилась практически ни одна хозяйка. И этому было простое объяснение. Ведь раньше продукты, в частности и растительное масло, хранились зачастую в неприспособленных помещениях долгое время. А добавление соли гарантировало, что масло не испортиться из-за воздействия воздуха или сомнительного материала емкости для хранения.

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Однако и сейчас иногда встречаются домохозяйства, в которых растительное масло храниться в больших количествах и не всегда в подходящих емкостях и условиях. Поэтому зачастую и в наши дни некоторые люди пользуются старинным лайфхаком и добавляют соль в масло.

Для чего солят масло

Есть еще одна рекомендация использования соли и масла в кулинарных целях. Этот совет также пришел к нам из глубины веков. Перед использованием растительного масла сначала советуют прокалить сковороду, добавив одну-две чайные ложки поваренной соли. Этот метод поможет избавиться от лишней влаги на поверхности сковороды и процесс приготовления на подсолнечном масле станет намного проще и безопаснее.

Зачем сковороду посыпать солью

При этом есть еще одна рекомендация, для чего использовать соль на сковородке при приготовлении блюд на растительном масле. При интенсивном обжаривании кусочки еды могут буквально прилипать к сковороде, что приводит к пригоранию любимого блюда. Также есть риск того, что брызги могут разлетаться в разные стороны. При этом использование небольшого количества соли может решить эту проблему. Стоит высыпать лишь небольшое количество соли на сковороду и о пригорании и брызгах раскаленного масла со сковородки можно и не вспоминать.

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