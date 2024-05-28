Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко

В РФ, вероятно, начали военное планирование и обнаружили, что система территориального моря мешает им проводить военно-морские мероприятия, считает эксперт.

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Россия могла начать военное планирование в Балтийском море - Андрей Клименко / Главред

Недавно Россия совершила ряд провокационных действий в отношении акватории Балтийского моря. В частности, сначала Минобороны РФ опубликовало проект решения о единоличном отодвижении морской границы между Латвией и Финляндией в Балтийском море. Согласно документу, который впоследствии удалили после огласки в Сети, Россия намеревалась объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Кроме того, российские пограничники самовольно убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, маркирующие судоходное русло, которые до полномасштабного вторжения в Украину обе страны устанавливали ежегодно по взаимному согласию.

В интервью Главреду главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал, почему Россию не устраивают границы в Балтии, стоит ли считать действия РФ началом войны с НАТО, и как на это будет реагировать Альянс.

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Какова цель решения об отодвижении границ - чего Россия стремится им достичь в ближайшей перспективе?

Этот проект решения правительства России был опубликован на портале правовых актов, а затем, в связи с быстрой реакцией как украинских экспертов, которые его распространили в том числе и для наших контактов за рубежом, так и правительства Финляндии, президента Финляндии и Литвы, этого решения нет. Однако интересен сам факт того, что эти намерения Минобороны РФ просочились в публичное пространство.

Россияне, думаю, как следует не подумали, поэтому и опубликовали, и, как следствие, быстро убрали проект. Впрочем, это может быть и информационной операцией для зондажа реакции.

На самом деле все вопросы, связанные с морскими границами любого государства, регулируются международным морским правом. Это сложная система документов, поскольку есть Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне 1958 года, Конвенция об открытом море 1958 года, Конвенция по морскому праву и тому подобное. Кроме конвенционного права, которое изложено в международных документах, принятых десятками и сотнями стран, есть также правовой обычай, когда определенные коллизии тоже считаются частью морского права. То есть это вопросы, которые никто и никогда не решает в одностороннем порядке.

Не так давно была очень долгая история с установлением морской границы между Украиной и Румынией в Черном море в районе южнее острова Змеиный. Этот спор был очень длительным, который в конце концов был решен специальным международным арбитражным органом, в который все страны предоставили свои предложения. Это было связано с тем, что вблизи побережья и Румынии, и Украины на морском шельфе расположены немалые месторождения природного газа. То есть это был чисто экономический интерес. Я вспомнил об этом, потому что тогда был довольно длительный спор относительно острова Змеиного. Украинская сторона говорила, что это остров, тогда как румынская считала его скалой в море. Для морского права это - разные вещи, поскольку если это остров, то расстояние вокруг него в 12 морских миль (более 20 км) считается территориальным морем, то есть частью государства.

Как мы знаем, Финляндия недавно стала членом НАТО. В связи с этим, Российская Федерация объявила, что не может на это спокойно смотреть и планирует принять соответствующие военные меры. В частности, россияне восстанавливают там военный округ. Ведь Финляндия была нейтральной, а стала страной из "враждебного блока НАТО". Скорее всего, в РФ разрабатываются планы усиления военной составляющей как на побережье, так и в море. Вероятно, россияне начали определенное военное планирование и обнаружили, что нынешняя система территориального моря мешает им проводить военно-морские мероприятия.

Согласно пояснительной записке к документу Минобороны, которая попала в публичное пространство, речь шла о том, что РФ хочет изменить статус морских вод в Финском заливе. А это делают гидрографические службы согласно морским картам. Представим ситуацию - есть морской берег, а в международном морском праве есть положение о 12 милях территориального моря страны. Чтобы их посчитать, берут географические точки в море, от которых проводят линии на картах, то есть расстояние от координат до суши.

Россияне пишут, что "действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". То есть россияне аргументируют свои действия тем, что границы определяли по картам после Второй мировой войны. Поскольку карты были мелкого масштаба, то где-то могли не так посчитать. Такое действительно бывает, ведь с 1985 года прошло около 40 лет, и за это время на побережьях морей происходят всевозможные вещи. Например, был мыс, а в результате штормов и процессов эрозии он исчез, как и береговая точка. Или же наоборот, в результате геологических процессов на побережье, мог увеличиться берег.

Все это - мелочи, для которых существует процедура решения.

Если какая-то страна хочет изменить что-то, что касается морских границ, то она должна все это объяснить в тексте, проложить на карте и в порядке предварительных консультаций направить эти разъяснения соседним странам, которых это касается. Именно таков нормальный цивилизованный порядок. В случае с РФ, все сделано "по-русски", с их обычным международным хамством, потому что им так захотелось.

К счастью, все соседние западные страны и США рассматривают это хамство под микроскопом. Все уже привыкли к этому стилю российской внешней политики, поэтому реакция была очень быстрой как у президента Финляндии, так и у членов правительства Финляндии.

Дело в том, что в Финском заливе очень много островов. Часть этих островов исторически принадлежит Финляндии, часть - России. Между ними проходят фарватеры для движения морских судов, поэтому реакция была соответствующей. Тем более, что в настоящее время очень большое внимание приковано к нефтяному трафику из портов России в Балтийском море, который больше, чем в Черном море - ежемесячно там проходит 10-11 миллионов тонн. Все, в том числе страны Балтии понимают, что это - финансирование войны, образование огромных рисков для экологии моря. Поэтому уже звучат голоса об ограничениях, потому что старые корабли создают экологическую угрозу. Мол, Балтийское море очень маленькое, а прибрежных стран много.

Публикация документа РФ способствовала тому, что все сразу вспомнили об оккупации украинского полуострова Крым, побережья Азовского моря, поскольку 15 лет продолжались переговоры по установлению морской границы в Азовском море, но так ничем и не завершились. И, наконец, в Финляндии, где Россию очень "любят", начали вспоминать о процессах, которые происходили перед советско-финской войной 1939-1940 годов. Ведь эта война начиналась с того же, поскольку Сталин и Молотов пригласили к себе представителей Финляндии и требовали отодвинуть границу от Ленинграда на несколько десятков километров якобы опасаясь обстрелов в обмен на территории в Карелии с лесами и болотами. Финляндия тогда отказалась, на что Советский Союз сказал, что будет решать эту проблему другими средствами.

Насколько я поняла с ваших слов, Россия даже публикацией решения сделала определенную провокацию и наблюдала за реакциейстран НАТО?

Конечно, это первая гипотеза, которая приходит в голову, ведь все понимают характер действий России в последние годы и ее имперского хамства. Но я не исключаю, что это могло быть обычной глупостью министерства обороны Российской Федерации, которое не подумало о международной реакции со стороны соседей. В целом это положительный процесс - безусловно, эта информация очень быстро распространится, и это будет еще одним дополнением к российско-имперскому досье во многих странах-союзниках.

Главнокомандующий вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден считает, что Путин нацелился на захват шведского острова Готланд, поскольку, по его словам, тот, кто контролирует этот остров, контролирует и Балтийское море. Насколько россиянам важно контролировать это море - может ли РФ иметь планы по соответствующим военным маневрам?

То, что РФ может иметь такие планы, и к гадалке ходить не надо. У сегодняшней имперской такие планы, безусловно, присутствуют. Потому что россиянам очень не нравится тот факт, что Балтийское море стало морем НАТО - это невыгодная для них военно-стратегическая ситуация. К тому же, стоит вспомнить диверсии на линиях связи, а это подводные кабели, газопроводы, интернет- и телефонные сети.

Кроме Балтики, России не нравятся морские границы в Арктике. И это будет следующей серией ее внешнеполитического сериала, поскольку в связи с глобальным потеплением Северный морской путь все больше открывается для коммерческого судоходства в течение всего года. Ведь если раньше навигация там была в течение нескольких месяцев, то сейчас этот путь постепенно становится полноценным морским путем. К тому же, он соединяет Российскую Федерацию с Китаем, что тоже находится под усиленным вниманием стран, расположенных в той части мира.

Если гипотетически допустить ситуацию, в которой Россия передвинула границы и совершила военную провокацию, какой может быть реакция НАТО, кроме беспокойства? И способна ли РФ воевать на два фронта?

Нет, на два фронта воевать Россия не способна. Мы сразу выводим за скобки всевозможные виды беспокойства - обычное, глубокое или очень глубокое. Это море, а не суходол, где можно поставить забор. Обычно в морской практике таких действий не признают. Особенно это любят делать британцы как морская страна номер один в мире и американцы - они считают, что свобода судоходства стоит в одном ряду с правами человека.

Кстати, в 2021 году, когда РФ перекрывала значительные части Черного моря под предлогом учений, чтобы помешать военно-морским учениям НАТО в Черном море, мы видели показательный пример, когда британский и американский ракетные эсминцы прошли мимо и фактически наплевали на эти перекрытия, которые происходили в оккупированном территориальном море Украины вблизи Крыма. То есть этим шагом России продемонстрировали, что корабли НАТО будут ходить так, как это предусмотрено международным морским правом. Поэтому если признать территориальное море другого государства, то военный корабль туда так просто будет не послать, потому что тогда это будет считаться нарушением морской, и, соответственно, воздушной границы, которая соответствует части моря. Следовательно, эту ситуацию можно решить только военными демонстрациями.

Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ больших систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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