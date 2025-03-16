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План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

Виталий Кирсанов
16 марта 2025, 20:44
2214
Трудно вести переговоры о прочном завершении войны, пока стороны стреляют в друг друга, отметил Рубио.
Марко Рубио
Марко Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook/SenatorMarcoRubio, Facebook/UALandForces

Что сказал Марко Рубио:

  • План А - прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б
  • Трамп добивается прекращения огня

Вопрос завершения войны в Украине состоит из плана A и плана Б. До тех пор, пока не будет решен первый вопрос, переход ко второму – невозможен. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CBS News.

"План А - прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, ко второй фазе - собрать всех за столом переговоров, возможно, с участием посредников, чтобы найти способ положить конец этой войне на прочной основе, с уважением к интересам всех сторон. Никто не говорит, что вторая часть будет простой, но мы не сможем даже приступить к ней, пока не пройдем первую", - сказал Рубио.

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Он отметил, что никто не говорил, что вторая часть будет простой. Однако к ней не удастся приступить, пока не пройдена первая. Госсекретарь подчеркнул, что трудно вести переговоры о прочном завершении войны, пока стороны стреляют в друг друга. Именно поэтому президент США Дональд Трамп добивается прекращения огня.

"Это то, над чем мы работаем, если нам удастся этого достичь. Это само по себе будет нелегко. Затем мы перейдем ко второй фазе - переговорам о чем-то более устойчивом и постоянном. Это будет трудно. Это потребует большой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал понять это и делает все возможное, чтобы положить ей конец", - заявил он.

Также ведущая напомнила заявление Рубио, который сказал, что встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, должна была ответить на вопрос, движутся ли стороны к перемирию или же РФ использует тактику затягивания. Также журналистка напомнила о вчерашнем разговоре госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я думаю, что это была многообещающая встреча. Как я уже неоднократно говорил, мы не собираемся вести переговоры публично. Надеюсь, у нас будет что объявить в какой-то момент в ближайшем будущем. Я не могу этого гарантировать, но, безусловно, считаю, что встреча была обнадеживающей, обмен мнениями был конструктивным", - сказал госсекретарь.

Он заявил, что у него не сложилось негативного мнения от встречи Уиткоффа с Путиным, но в то же время признал трудности, так как война в Украине имеет множество аспектов.

"Конечно, есть некоторые трудности. Это сложная, длящаяся уже три года война, которая продолжается на очень длинной линии фронта, с множеством сложных аспектов. Поэтому никто не утверждает, что это легко", - добавил Рубио.

Возможное перемирие РФ и Украины - главные новости по теме

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится открыто сказать Трампу "нет".

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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