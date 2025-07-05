Необычный ребус: найдите на картинке особенную лягушку за 21 секунду

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Сегодняшняя головоломка максимально проверит ваши навыки наблюдения. На картинке изображена одна лягушка, которая не прыгает. У вас будет 21 секунда, чтобы найти эту одну-единственную лягушку среди других подвижных лягушек. Сможете ли вы ее найти? Давайте посмотрим.

Эта головоломка покажет, насколько острое у вас зрение.

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Если вы сможете решить эту головоломку за отведенное время, вы обладаете хорошими навыками наблюдения, быстрой визуальной обработкой и вниманием к деталям.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Чтобы заметить лягушку, которая не прыгает, вы должны сосредоточиться на идентификации лягушек.

Найдите лягушку, которая сидит неподвижно, с подогнутыми лапками, в то время как другие находятся в положении прыжка.

Внимательно просмотрите изображение, чтобы получить представление об общей сцене.

Обратите внимание на позу и язык тела лягушки. Лягушка, которая не прыгает, скорее всего, будет находиться в расслабленной, неподвижной позе.

Поздравляем вас, если вы среди тех, кто заметил неподвижную лягушку за отведенное время.

У вас отличные зрительные навыки, так как большинство людей не могут найти ее за 21 секунду.

Неподвижную лягушку можно увидеть на картинке ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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