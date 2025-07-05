Необычный ребус: найдите на картинке особенную лягушку за 21 секунду

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.
Сегодняшняя головоломка максимально проверит ваши навыки наблюдения. На картинке изображена одна лягушка, которая не прыгает. У вас будет 21 секунда, чтобы найти эту одну-единственную лягушку среди других подвижных лягушек. Сможете ли вы ее найти? Давайте посмотрим.
Эта головоломка покажет, насколько острое у вас зрение.
Если вы сможете решить эту головоломку за отведенное время, вы обладаете хорошими навыками наблюдения, быстрой визуальной обработкой и вниманием к деталям.
Чтобы заметить лягушку, которая не прыгает, вы должны сосредоточиться на идентификации лягушек.
Найдите лягушку, которая сидит неподвижно, с подогнутыми лапками, в то время как другие находятся в положении прыжка.
Внимательно просмотрите изображение, чтобы получить представление об общей сцене.
Обратите внимание на позу и язык тела лягушки. Лягушка, которая не прыгает, скорее всего, будет находиться в расслабленной, неподвижной позе.
Поздравляем вас, если вы среди тех, кто заметил неподвижную лягушку за отведенное время.
У вас отличные зрительные навыки, так как большинство людей не могут найти ее за 21 секунду.
Неподвижную лягушку можно увидеть на картинке ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Необычный ребус для сверхразумов: найдите спрятанное перо за 9 секунд
- Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд
- Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках бильярдиста за 23 секунды
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред