Атака дронов на российскую нефтебазу: в ЦПД сказали, в чем важность объекта

Атака дронов на нефтебазу в Орле.

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Атака дронов на нефтебазу / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное из заявления руководителя ЦПД:

Нефтебаза в Орле является важным логистическим объектом

Она поддерживала группировку войск РФ в нескольких областях

Сегодня, 22 декабря, сообщалось об атаке дронов на нефтебазу в Орле. Данное предприятие является важным логистическим объектом для Российской Федерации. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, нефтебаза, которая была сегодня атакована дронами, поддерживала группировку российских войск сразу в нескольких областях.

видео дня

"Горящая нефтебаза в Орле является важным логистическим объектом, который поддерживает группировки российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также те, которые ведут боевые действия в Харьковской области", - подчеркнул руководитель ЦПД.

НПЗ / Инфографика: Главред

Атаки дронов по РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря в России было неспокойно - под удар попала Орловская область. Местные телеграм-каналы сообщали о пожаре на нефтебазе и по меньшей мере 10 взрывах.

21 декабря в курортном городе Сочи (Краснодарский край, Россия) также прогремела серия взрывов. Местные жители слышали около десяти мощных взрывов, которые заставили дрожать окна в домах и активировали сигнализации автомобилей. Похожие громкие звуки слышали жители Туапсе.

Кроме того, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ также прогремели взрывы. Местные власти сообщали об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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