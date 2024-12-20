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Снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде поставили точку

Руслана Заклинская
20 декабря 2024, 21:32
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Глава комитета экономического развития ВР Дмитрий Наталуха прокомментировал заявление Волянского о снижении мобилизационного возраста до 18 или 20 лет.
Снизят ли в Украине мобилизационный возраст до 18 лет: в Раде поставили точку
В Раде объяснили ситуацию со снижением мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сухопутные войска Украины, скриншот из видео

Вкратце:

  • Советник комитета ВР по вопросам экономического развития заявил о снижении в 2025 году мобилизационного возраста
  • Председатель комитета опроверг заявление спикера
  • Советника могут уволить за ложные заявления

В Украине могут снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет. Решение якобы примут в начале 2025 года. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский в эфире программы "Вечер.LIVE".

По его словам, этот вопрос уже длительное время поднимают европейские и американские партнеры. Волянский отметил, что такие требования озвучивались еще с 2022 года, а сейчас, спустя три года, давление со стороны западных союзников только усиливается.

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"Когда меня спрашивают, снизится ли мобилизационный возраст, то конечно снизится. Например, в следующем году, вероятно, в первых месяцах - январь, февраль, март - будет принято такое решение", - заявил он.

По мнению Волянского, ключевым фактором, который может заставить Украину принять такое решение, является угроза сокращения военной помощи со стороны США.

Советник отметил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет - это один из вариантов, который сейчас активно обсуждается. Однако он предполагает, что компромиссным решением может стать снижение возраста для мобилизации до 20 лет.

"Если будет прекращение или уменьшение военной помощи, даже из США, мы будем вынуждены пойти на это. Хорошо, не 18, например, с 20. Нам выдвигают условие: или вы это выполняете, или мы уменьшаем поддержку", - сказал Волянский.

Опровержение заявления

Вскоре председатель комитета экономического развития Дмитрий Наталуха прокомментировал заявление Волянского о снижении мобилизационного возраста до 18 или 20 лет. По его словам, Верховная Рада не принимала и не планирует принимать такое решение.

"Уважаемое общество, этим хочу сообщить, что ни Верховной Радой Украины, ни нашим комитетом в частности, не принималось и не планируется к принятию никакого решения, о котором заявил сегодня на эфире господин Волянский. Он, действительно, является советником Комитета по вопросам экономического развития на общественных началах, но, как и десятку других советников, ему предоставили этот статус чтобы именно советовать, а не вредить малопонятными и спекулятивными заявлениями", - заявил он.

Кроме этого, Наталуха сообщил, что на следующем заседании поднимут вопрос лишения Волянского статуса советника, а также проведут дополнительную разъяснительную работу с другими советниками "относительно их функционала и публичного статуса".

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в Верховной Раде пока не рассматриваются законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин. Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский опроверг эти слухи и назвал их манипулятивными и безосновательными.

Представитель оперативного командования "Запад" ВСУ Олег Домбровский также отметил, что потребности в мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет пока нет. По его словам, мобилизационный ресурс в стране достаточен для обеспечения потребностей армии.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от международных партнеров по снижению мобилизационного возраста, но отметил, что ключевым является не возраст мобилизованных, а технологический уровень армии.

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Кто такой Дмитрий Наталуха?

Дмитрий Наталуха - украинский политический и общественный деятель, Народный депутат Украины IX созыва, юрист, правозащитник, председатель комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины IX созыва, пишет Википедия.

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