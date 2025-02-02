'Глобальная угроза': Россия сформировала новый военный союз - что известно

Россия сформировала новый военный альянс для противостояния странам Запада, в который входят Иран и Северная Корея, отметил Владимир Зеленский.

https://glavred.info/world/globalnaya-ugroza-rossiya-sformirovala-novyy-voennyy-soyuz-chto-izvestno-10636028.html Ссылка скопирована

Россия сформировала новый военный союз - какие страны в него входят / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Зеленский:

РФ сформировала новый военный союз

В Альянс РФ входит Иран и КНДР

Реальный боевой опыт войск КНДР может стать глобальной угрозой

Россия сформировала военный альянс для противостояния странам Запада, Украине и особенно Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram по итогам интервью Associated Press.

По его словам, впервые за многие десятилетия Россия открыто объединилась с Ираном и Северной Кореей - не только в рамках тайных соглашений о поставках вооружений, но и непосредственно в войне. Иран обеспечивает Россию оружием, тогда как Северная Корея поставляет как вооружение, так и военный контингент.

видео дня

Зеленский указывает на то, что это уже не просто конфликт вокруг Украины, а полноценный военный союз, направленный против всего Западного мира, с особым акцентом на США.

Северокорейские военные активно приобретают боевой опыт в этой войне, что создает серьезную глобальную угрозу.

"Они прибыли неподготовленными, но, как и российским войскам, им не разрешено отступать - командиры казнят своих солдат за попытку отступить. Тем не менее они адаптируются, получают реальный боевой опыт и осваивают критически важные военные навыки", - сообщил Зеленский.

Зеленский отметил, что тактические приемы, стратегии использования беспилотников и навыки выживания, которыми они овладевают в Украине, впоследствии будут применены в Северной Корее и интегрированы в их армию. Это представляет прямую опасность для США, стран Индо-Тихоокеанского региона и многих других государств.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР в войне против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным The New York Times, войска КНДР были выведены с линии фронта в Курской области. Эту информацию подтвердили и Силы специальных операций ВСУ. По словам спикера ССО полковника Александра Кондратенко, северокорейских военных в этом регионе не видели уже около трех недель.

В то же время в Курской области продолжается ротация российских войск из-за значительных потерь, но поддержка РФ со стороны КНДР в виде живой силы и техники не прекращается. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Россия отправила на войну более 10 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, надеясь усилить свои группировки, однако эти ожидания не оправдались. Из-за больших потерь среди личного состава КНДР войска пришлось вывести из зоны боевых действий. В самой Северной Корее власти пытаются скрыть этот провал, однако в стране уже распространяются панические настроения. Об этом сообщает Newsweek.

Другие новости:

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред