Как можно избежать войны в Украине до 2030-х годов: Портников дал реальный прогноз

План Путина, даже без интенсивных военных действий, может продолжаться в 2020-х и 2030-х годах.

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Когда закончится война в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Портникова:

Украина может повторить судьбу Сирии

Украина может исчезнуть так, будто ее никогда и не было

Журналист Виталий Портников спрогнозировал, что без уважения к военной службе украинское государство ждет судьба Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Он вспомнил свой прогноз в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины, что это будет очень похоже на сирийский конфликт. Теперь мы знаем, как он закончился.

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"Возможно, стоит сделать из этого выводы? Сейчас РФ контролирует лишь небольшую территорию Украины, российская армия не может продвигаться, и теряет ресурсы. Но если мы не будем иметь организованного общества, эффективной власти и реальной борьбы с коррупцией, если не будет уважения к военной службе, нас ждет судьба не сирийских повстанцев, а Сирийской Арабской Республики Башара Асада. И вместо него к нам приедет кто-то вроде Пушилина. Тогда все будут говорить: "Ну видите, он себя провозгласил президентом Украины, что поделаешь?" Надо как-то разговаривать. При Асаде тоже не хотели разговаривать, говорили, что он исламист и террорист, а теперь все прекрасно ездят к нему, и россияне, и проводят переговоры. Это опасно", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

План Путина долговременный. Этот план, даже без интенсивных военных действий, может продолжаться в 2020-х и 2030-х годах. Нужно сделать выводы, чтобы избежать такой ситуации.

"Мы должны сохранять союзников. Нужно объяснять Соединенным Штатам, что наше поражение в войне будет ошеломляющим поражением для них и личным поражением Дональда Трампа и его окружения. Президент США Дональд Трамп войдет в историю как слабак, и когда будут говорить о мире через силу, глядя на его портрет, будут смеяться даже на его могиле. Учитывая его возраст, это произойдет не через 50 лет, а скоро. Дональд Трамп должен знать, что он может стать комедийным персонажем в истории США, если отдаст Украину Путину", - отметил журналист.

Также нужно сохранять украинское общество, не поддаваться на провокации, не быть участниками провокаций, потому что это прямая дорога к коллективной могиле или большой миграции.

Что известно о предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

"Когда из страны бегут 8-9 млн человек, их дети, скорее всего, будут мыть тарелки в странах, которые их примут. Это незавидная участь. Это не просто смена локации. Хорошо им не будет в такой ситуации, и детям тоже. Надеяться, что можно отсидеться, когда все разрушится, - бесполезно. Надо понимать свою судьбу, чтобы потом не говорить, что вас не предупреждали. Единство украинского общества, эффективность украинской власти - это ключевые моменты. Нельзя играть в политику людям, которые ничего не понимают в ней", - добавил он.

Правительство национального единства и национального спасения из профессиональных политических деятелей - единственный шанс Украины остаться на политической карте мира в 2020-х годах.

"Она может исчезнуть так, будто ее никогда и не было. Важно уважение к украинской армии, которая является единственным гарантом того, что Украина будет существовать и что украинцев не перебьют российские наемники", - добавил Портников.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ISW дали прогноз, закончит ли Россия войну в Украине до лета. Аналитики сообщили, что российская сторона, очевидно, не планирует заканчивать войну в ближайшие месяцы, ведь генштаб РФ планирует операции, которые продлятся до лета, а возможно и до осени.

У президента США Дональда Трампа сделали заявление об окончании войны в Украине. Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. По его словам, для этого уже есть "надежный план" - Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы.

В Financial Times назвали главную цель Путина начала войны против Украины. Вероятное временное прекращение боевых действий в Украине не гарантирует прочного урегулирования в Украине из-за чрезвычайно амбициозных целей диктатора РФ. Решающее значение имеет враждебность Путина к украинскому суверенитету,

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