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Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине

Юлия Закрепа
6 ноября 2024, 16:55
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Трамп "будет иметь комфортную ситуацию с Конгрессом", который будет утверждать все предложения политика.
Портников раскрыл сценарий, как могут договориться Путин и Трамп о войне в Украине
Как изменятся отношения Трампа и Путина после выборов / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Ключевые тезисы Портникова:

  • Республиканцы будут принимать решения, которые им выгодны
  • Трамп надеется, что сможет договориться с Путиным
  • Что может предложить Трамп диктатору РФ

Украинский журналист, публицист Виталий Портников рассказал, что избранный президентом США Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности относительно окончания войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

По мнению Портникова, Трамп "будет иметь комфортную ситуацию с Конгрессом", который будет утверждать все предложения политика, в том числе кадровые. И все принципиальные вопросы, в которых позиции демократов и республиканцев расходятся, например помощь для Украины, будут сняты с повестки дня. Потому что республиканцы будут принимать решения, которые им нужны, не ища взаимопонимания с демократами.

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"К тому же мы должны понимать, что республиканское большинство в Сенате и в Палате представителей, если оно будет, будет отличаться от республиканского большинства, которое было когда-то при первом президентстве Трампа, тем, что это будет комфортное большинство для Трампа. Это большинство трампистов Соединенных Штатов в республиканском истеблишменте. Потому что Трамп этой своей победой не просто закрепил собственный политический реванш, но и окончательную победу трампизма в Республиканской партии", - рассказал Портников в своем Youtube-канале.

Как отметил журналист, Трамп "верит, что сможет договориться с Путиным". Политик ни разу прямо не осуждал российского диктатора за агрессию против Украины.

"Он считает, что все его действия должны привести к тому, чтобы обеспечить Путину нейтралитет в ситуации, когда у США будет серьезное экономическое и политическое столкновение с КНР. Конечно, в этой ситуации, именно на этом фоне можно понять желание Дональда Трампа вывести Америку из российско-украинского конфликта путем замораживания этой войны. Чтобы потом попытаться развить собственные отношения с Путиным, уже в момент, когда не будут стрелять пушки", - пояснил Портников.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Что известно о выборах в США / Инфографика: Главред

"Я не верю, что у Дональда Трампа что-то здесь получится, даже если он будет предпринимать энергичные усилия. Потому что Путин не воспринимает Трампа как партнера по переговорам, хотя бы потому, что Трамп возглавляет враждебное ему государство. А воспринимает его как инструмент хаотизации США", - высказал мнение публицист.

Он добавил, что часть этого инструмента хаотизации не сработали как раз потому, что Трамп выиграл выборы.

"Возможно, Трамп, который проигрывает выборы и дестабилизирует собственную страну, Путину был бы гораздо более интересен, чем Трамп, который возвращается в Белый дом. Но веры в то, что Путин согласится на какие-то условия Трампа по окончанию российско-украинской войны, замораживанию конфликта, у меня нет. Просто потому, что Трампу нечего предложить президенту РФ из того, что он действительно желает. А желает Путин восстановления своей российской империи - так, как он ее видит, хотя бы в границах Советского Союза. Желает восстановления своей сферы влияния. И при этом совершенно не желает ссориться с КНР", - рассказал Портников.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, стало известно, кто побеждает на выборах в США. В США завершился последний этап голосования на выборах президента. Последние избирательные участки закрыты. Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп победил в колеблющихся штатах - Джорджии и Северной Каролине.

Трамп во второй раз становится президентом США. По данным американских СМИ, он уже получил 270 необходимых голосов выборщиков для того, чтобы во второй раз занять кресло в Белом доме. Предварительные итоги Fox News свидетельствуют, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США. По его словам, теперь он стал 47-ым президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки. Трамп также объявил, что получил большинство голосов почти во всех "шатких" Штатах.

У Путина отреагировали на триумф Трампа на выборах в США. Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва считает "очень важными" заявления Дональда Трампа, который побеждает на президентских выборах в США, о мире и завершении войн.

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