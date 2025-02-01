В США намекнули Путину, что его могут убрать: политолог рассказал детали

Что сказал Загородний:
- Первое послание Трампа было не к Путину, а к элитам РФ
- Путину намекнули, что его могут ликвидировать
- Россия может посыпаться
Президент США Дональд Трамп своим первым твитом передал послание не кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а элитам страны-агрессора России. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Загородний.
По его словам, Трамп якобы хотел донести элитам, что им нужно самостоятельно убрать Путина, после чего США начнут диалог с Россией. Однако, в Москве не поняли этого намека американского президента.
После этого одиозный журналист из США Такер Карлсон начал обвинять бывшего президента Джо Байдена и экс-госсекретаря США Энтони Блинкена в подготовке к покушению на Путина.
"Я думаю, что и Байден, и Блинкен поперхнулись в это время, ведь трудно представить, что они бы это могли сделать. Я считаю, что это намек не на них, а на то, что сейчас в Белом доме есть такой человек, который может влупить", - отметил Загородний.
Политолог считает, что у этого человека есть хорошие кейсы, например уничтожение Касема Сулеймани американской ракетой. Относительно действий Трампа Загородний отметил, что он "может сбрыкнуть и где-то слегка влупить".
"Россия может посыпаться, учитывая то состояние, в котором она находится. Если Путина сместят, то это фактически будет означать начало войны на Кавказе, потому что следующим будет Кадыров. Я думаю, что он будет делать все, чтобы не быть следующим", - подытожил он.
Ликвидация Путина - что известно
Напомним, Главред писал, что ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет предположил - Владимира Путина могут ликвидировать его же солдаты, которых он сейчас отправляет на войну в Украину. Если страна начнет приходить в упадок из-за захватнической войны против соседа, лидера Кремля могут убить.
Накануне военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что элиты РФ ждут благоприятного случая, чтобы устранить Путина, а пока боятся это делать.
Ранее также глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что у диктатора Владимира Путина есть много страхов, которые с каждым разом все труднее скрывать. Особенно он боится собственной ликвидации.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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