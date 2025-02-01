Северокорейцы пытаются избежать отправки на войну против Украины - Newsweek

Мужчины в Северной Корее готовы тратить огромные суммы, чтобы их не отправили в Россию.

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Северокорейцы несмотря на жесткую цензуру догадываются, что их могут отправить в РФ / Коллаж: Главред, фото: KCNA, скриншот из видео

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В КНДР семьи тратят много денег на фальшивые документы

Мужчины из КНДР пытаются спастись от отправки в Россию

Более 10 тысяч северокорейских военных отправили в страну-агрессора Россию для привлечения к боевым действиям против украинских военных. Кремль рассчитывал, что войска КНДР усилят российскую группировку, однако этого не произошло.

Военнослужащие из КНДР начали массово погибать на фронте и недавно выяснилось, что врагу пришлось их вывести из зоны боевых действий. Хотя в Северной Корее пытаются скрывать неудачу их военных от населения, в стране уже распространились панические настроения. Об этом пишет Newsweek.

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Армия КНДР / Инфографика: Главред

В частности семьи в КНДР платят более 100-кратную среднюю месячную зарплату, чтобы подделать диагноз туберкулез мужчинам и уберечь их таким образом от отправки на фронт в РФ.

"Цена подкупа работников больницы за выдачу поддельных справок о туберкулезе выросла в пять раз со 100 долларов в прошлом году, поскольку все больше семей пытаются спасти своих молодых мужчин от отправки в Россию. Это ошеломляющая сумма, учитывая, что средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет от 5 000 до 10 000 вон (1-3 доллара США)", - говорится в статье.

Одна из местных жительниц призналась, что многие родители опасаются, что их сыновей мобилизуют и сразу отправят в Россию, после этого мужчины больше никогда не увидят живыми.

Участие северокорейцев в войне против Украины - последние новости

Напомним, в британской разведке сообщали, что потери войск КНДР в Курской области РФ за достаточно короткое время составляют около 4 тысяч человек, из них четверть погибла в бою.

Впоследствии, как писал Главред, The New York Times сообщило, что войска КНДР выведены с линии фронта в Курской области. Эту информацию также подтвердили Силы специальных операций ВСУ и отметили, что северокорейских воинов не видели на Курщине уже примерно три недели.

После этого в ВСУ прокомментировали ситуацию, отметив, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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