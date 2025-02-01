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РФ готовится к новым ракетным атакам: какие угрозы для Украины - детали

Даяна Швец
1 февраля 2025, 14:45
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Наблюдаются мероприятия по подготовке будущих массированных атак.
РФ готовится к новым ракетным атакам: какие угрозы для Украины - детали
РФ увеличивает производство ракет / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, скриншот

Главное:

  • Россия выпускает до 150 ракет ежемесячно
  • Украина наносит удары по военным объектам РФ

Россия активно готовится к новым ракетным ударам по Украине, что подтверждают учения военных агрессора и рост производства ракет. По оценкам, ежемесячно РФ выпускает от 100 до 150 дальнобойных ракет, рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телемарафона.

"Рано или поздно они (россияне - ред) будут их использовать. Это произойдет в ближайшее время или вскоре. Но меры по подготовке будущих массированных атак мы наблюдаем, в том числе соответствующие учения противника", - отметил Долинце и добавил, что существенных изменений в тактике врага не происходит.

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Ракеты России / Инфографика: Главред

"Единственное - есть переориентация с использования "шахедов" для глубоких ударов на использование различных средств поражения для нанесения ударов по инфраструктуре, населению. То есть, фактически враг возвращается к своим террористическим целям - запугивание общества, в том числе таким образом пытается поддерживать свои позиции и желания в переговорах с США", - добавил эксперт.

Он также объяснил, почему в последнее время российские войска реже используют управляемые авиационные бомбы. Одна из причин - растущие риски для вражеской авиации, поскольку ракетоносителями являются самолеты Су-30 и Су-34, которые могут попасть под удар украинской ПВО.

"Как раз усиление противовоздушной обороны, также расширение радиуса работы F-16 заставляет россиян реагировать на эти риски", - пояснил Долинце.

Еще одним фактором являются удары ВСУ по стратегическим объектам России, в частности по складам боеприпасов и заводам, изготавливающим компоненты для авиабомб.

Особенно важны химические предприятия, поскольку они обеспечивают производство как управляемых, так и фугасных бомб, зависящих от определенных химических соединений.

Удар России по Украине 1 февраля - что известно

Как сообщал Главред, 1 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу - страна оказалась под атакой ракет и дронов.

К сожалению, Россия ударила по Полтаве и области. Уже известно о 4 погибших и 13 пострадавших людей, среди них трое детей. 22 человека спасли.

В Сумской области в результате российских авиаударов погибли трое полицейских. Они несли дежурство в населенных пунктах.

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Кто такой Богдан Долинце?

Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".

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