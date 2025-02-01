В Сумской области трое полицейских погибли в результате российских авиаударов

Важно:
- Трое полицейских погибли в результате вражеской атаки
- Правоохранители погибли в приграничных громадах
Трое полицейских погибли в результате вражеской атаки по Юнаковской громаде в Сумской области, сообщила областная военная администрация.
Как сообщили в Сумской областной военной администрации, в ночь с 31 января на 1 февраля враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде.
"В результате атаки россиян погибли двое патрульных полицейских, которые несли дежурство в населенных пунктах громады. Позже под завалами было найдено тело еще одного полицейского", - говорится в сообщении Сумской ОВА.
"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных громадах, которые ежедневно обстреливаются врагом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Главред, в Сумах российский "Шахед" попал в многоэтажку. После удара в доме были повреждены окна и стены. Было известно, что среди пострадавших, в частности, 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).
Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате удара дрона по многоэтажке в Сумах 9 человек были ранены, двое - погибли. Удалось спасти 4 человека, среди них один ребенок. Также эвакуированы 118 человек. Поисковые работы продолжаются.
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